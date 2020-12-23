"Во время поджога я почти ничего не почувствовал". Актер Бегма рассекретил детали съемки сериала

Актер Александр Бегма рассказал, как снимался в кадрах, где его персонажа сжигают живьем.

В последних сериях "Перших ластівок. Zалежні" полицейского Егора Калиту, которого играет Бегма, поджигают коллеги. В кадрах снимались каскадеры группы Stuntalot и сам актер.

"Многие отказывал делать этот трюк, но мне было важно, чтобы это выглядело круто. В первых кадрах, где видно лицо, я снимался сам. В сцене, где Егор весь горит, уже работал каскадер. Во время поджога я почти ничего не почувствовал . Было разве что немного тепло", - рассказал Бегма.

Съемочная команда использовала специальный реквизит, дополнительную одежду и грим.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

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"По моему тело нанесли специальную жидкость, которая абсолютно не пропускает огонь. Получилось, что огонь горел, но тела не касался, и ожоги оставались. Также для этих сцен использовали одежду из специальной ткани: сначала подштанники, потом еще одни штаны, а наверх - игровые штаны. Наша художница по костюмам специально сделала дубль брюк на несколько размеров больше, чтобы под них влезли все дополнительные слои одежды", - поделился подробностями актер.

Актер Максим Самчик рассказал, как снимались сцены боя без правил в сериале. В первых сериях "Перших ластівок. Zалежні, что идет на "Новому каналі", зрители познакомились с новыми персонажами. В частности, с Владом Якименко — бойцом без правил, которого сыграл Самчик.