Супермодель Жизель Бундхен необычно отметила свой юбилей

20 июля Жизель Бундхен исполнилось 40 лет. Одна из высокооплачиваемых моделей отказалась от шумной вечеринки в честь дня рождения. Вместо этого она пообещала своим поклонникам, что подарит планете 40 тыс. деревьев.

"Не могу поверить, что мне исполняется 40 лет! Я чувствую, что начинается новая глава моей жизни, и я хотела бы отпраздновать ее значимым образом. Поэтому я решила посадить 40 тыс. деревьев. Я уже много лет сажаю деревья для различных проектов, так как чувствую, что это лучший способ отблагодарить Матери-Земли. В этом году мы с семьей планировали на мой день рождения посадить деревья в тропических лесах Амазонии. Но, как мы знаем, сейчас это невозможно ", - написала Жизель в своем Instagram.

Автор: Instagram 40 тыс. деревьев будут посажены от имени Жизель Бундхен и ее семьи в лесах Амазонии.

Бразильская модель, которая много лет назад отказалась от никотина, алкоголя и сахара, а также заботится об окружающей среде, заверила близких и друзей ничего ей не дарить - лучше высадить дерево.

"Я уже поговорила со своей семьей и друзьями - они превратят свои подарки в деревья. Таким образом мы все можем отплатить Земле. Вы можете присоединиться ко мне и посадить дерево в Амазонии ", - дополнила Жизель.

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40 тыс. деревьев будут посажены от имени Жизель Бундхен и ее семьи в лесах Амазонии.

Модель Жизель Бундхен, которую называют в фэшн индустрии "грудь Бразилии", в своих мемуарах рассказала, как сделала пластическую операцию. Звезда, которая замужем за игроком NFL Томом Брэди, с которым воспитывает двоих детей, решилась на операцию.