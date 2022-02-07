Сумская в Карпатах, Педан с женой в Доминикане – где отдыхали украинские звезды этой зимой

Ведущий Александр Педан вместе с любимой Инной наслаждались солнечными днями в Доминикане. Пара впервые за пять лет выбралась вдвоем в романтическое путешествие. Педан похвастался, как занимался серфингом на пляже Макао.

В доминиканский отпуск решил отправиться и юморист Юрий Ткач с семьей – женой Викторией и дочерью Елизаветой. Они наслаждались пляжным отдыхом, местными вкусностями и купанием в Карибском море. Звезды поделились деталями своего отдыха в программе "Світське життя", передаёт Gazeta.ua.

Шестой год подряд хореограф Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном зимовал в США. Звездная семья побывала в Мексике, Ямайке, Панаме, Коста-Рике и Гондурасе. 10 дней они путешествовали по странам Карибского бассейна. В американской Флориде Ямы почувствовали себя космонавтами и провели время в космическом корабле.

Фото: instagram.com/vladyama_official

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Американский отдых выбрала и семья Монатиков. Исполнитель Дмитрий Монатик и его возлюбленная Ирина Демичева вместе с двумя сыновьями – Платоном и Даниилом – отрывались в парке развлечений в Лос-Анджелесе. Так они с командой артиста отметили 5-летие Платона.

Фитнес-тренер Анита Луценко хоть и отдыхала в Таиланде, но спортивный режим соблюдала. Отдыхала с мужем и дочерью Мией. Луценко показывала, как занималась бегом на пляже.

Супруги-актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк уехали в отпуск в заснеженные Карпаты. Делились в сети кадрами с семейной зимней прогулки.

Блогер Даша Квиткова, которую выбрал герой реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин, восхищает кадрами с отпуска на острове. Супруги, которые наслаждаются последними днями отдыха на Сейшельских островах вместе с сыном Леоном, побывали на романтическом свидании в воскресенье, 6 февраля. Квиткова показалась в блестящем черном мини-платье на пляже. Добрынин снял любимую на закате.