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пятница, 16 апреля 2021 16:08

Судебную тяжбу Джонни Деппа с экс-женой экранизируют
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История судебных разбирательств голливудского актера 57-летнего Джонни Деппа с его бывшей женой актрисой 34-летней Эмбер Херд ляжет в основу трех документальных фильмов.

Съемки ведутся в Великобритании и США с прошлого лета, пишет Daily Mail.

"Это слишком громкая и сенсационная история, чтобы ее не исследовать", - говорится в публикации.

Фото: Reuters

Проектами Depp vs Heard занимается продюсерская компания Optomen в сотрудничестве с ITV.

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Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Брак длился 15 месяцев, инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни она поделилась с британским таблоидом The Sun. Публикация газеты, где утверждалось, что Депп бил жену, стала поводом для иска в суд. В конце концов актер его проиграл.

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