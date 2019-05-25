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воскресенье, 26 мая 2019 01:35

Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
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Каждый год, в мае сотни звезд кино и шоу-бизнеса приезжают на Лазурный берег, чтобы принять участие в Каннском международном кинофестивале. А тысячи зрителей и журналистов внимательно следят за происходящим, ожидая увидеть что-то сенсационное. За всю историю фестиваля, здесь происходило множество курьезов и необычных происшествий - незапланированный стриптиз на красной дорожке, неприличные жесты со сцены, тигры, пытающиеся закусить гостями.

Бриджит Бардо первой в мире вышла на пляж в бикини. Популярностью раздельного купальника женщины обязаны именно Бриджит Бардо - в 1953 году ей первой хватило смелости для того, чтобы выйти на пляж в бикини. Ей было всего 18, и она наверняка не думала, что этот момент войдет в историю Каннского фестиваля и в историю женского купального костюма. Однако факт остается фактом: благодаря французской актрисе носить купальник-бикини стало и прилично, и модно.
Американский актер Кирк Дуглас и французская актриса Брижит Бардо (в центре) на пляже во время Каннского фестиваля в 1953 году.
Полуголую Симону Сильву выгнали с фестиваля. В 1954 году молодая актриса Симона Сильва впервые появилась на Каннском фестивале и даже и получила титул «Мисс фестиваль". Чтобы привлечь к себе еще больше внимания она, позируя на берегу острова Сент-Маргерит вместе с актером Робертом Митчемом, сняла верх своего и без того прозрачного платья. Фотографы так быстро побежали к актрисе, чтобы сделать уникальные кадры, что один из них сломал ногу, а другой руку. На следующий день организаторы попросили Симону покинуть фестиваль. Впрочем, о своем поступке Сильва не пожалела. «Пока секс обеспечивает успех в прокате, а я сохраняю хорошую фигуру, я хочу быть самой сексуальной штучкой в мире», — заявила актриса вскоре после инцидента.
Вечеринка с тиграми. В 1957-м году в конкурсной программе фестиваля был заявлен первый в истории кинематографа блокбастер Фрэнка Корачи «Вокруг света за 80 дней». По этому поводу продюсер картины Майкл Тодд пригласил звезд и журналистов на вечеринку, где были живые тигры. Ни гости, ни тигры такого не ожидали: звери испугавшись яркого света софитов начали нападать на гостей, которые в панике разбежались превратив вечеринку в самую масштабную давку за всю историю фестиваля. К счастью, обошлось без пострадавших. На снимке: Майкл Тодд с женой, Элизабет Тейлор, в Каннах, 1957 (незадолго до вечеринки с тиграми)
Фотографы против Изабель Аджани. В 1983-м году конфуз случился с актрисой Изабель Аджани, которая привезла в Канны фильм «Убийственное лето». Аджани на тот момент была на пике популярности, и объявила, что не будет позировать перед фотографами бесплатно и заключила с несколькими из них эксклюзивные права на съемку. Для всех остальных Изабель припасла сумочку, с помощью которой прикрывала свое лицо. Но журналисты расценили поступок звезды как высшую степень неуважения к ним и объявили Аджани настоящий бойкот.

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