Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля

Каждый год, в мае сотни звезд кино и шоу-бизнеса приезжают на Лазурный берег, чтобы принять участие в Каннском международном кинофестивале. А тысячи зрителей и журналистов внимательно следят за происходящим, ожидая увидеть что-то сенсационное. За всю историю фестиваля, здесь происходило множество курьезов и необычных происшествий - незапланированный стриптиз на красной дорожке, неприличные жесты со сцены, тигры, пытающиеся закусить гостями.

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