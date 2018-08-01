"Страж галактики" больше не скрывает романа с дочерью Шварценеггера

Звезду "Стражей галактики" и одного из самых красивых мужчин по версии глянца, актера Криса Прэтта поймали за поцелуями с дочерью Арнольда Шварценеггера, Кэтрин.

Пара возвращалась из церкви вместе с сыном Прэтта от брака с актрисой Анной Фэрис, Джеком.

Кстати, роман Пратта и Кэтрин подстроен ее мамой, Марией.

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"Это благодаря Марии", - говорит инсайдер, - они до сих пор познают друг друга ".

Ранее звезду "Парка юрского периода" видели на свидании в июне, когда он весело общался с дочерью "Терминатора" и лакомился сэндвичами с картофелем, которые пара взяла с собой.

Крис Прэтт и Анна Ферис развелись в прошлом году в Лос-Анджелесе. "Развод кажется более драматичным, чем есть на самом деле. Крис и я хорошие друзья, и наш сын Джек очень счастлив и любим", - говорит Анна Фэрис в интервью Marie Claire.