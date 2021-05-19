"Стали еще ближе" - Дорофеева поделилась подробностями отношений с Дантесом

Артистка Надя Дорофеева дала откровенное интервью, во время которого рассказала не только о ремонте дома, но и об отношениях с мужем Владимиром Дантесом.

У супругов есть собственный дом. Певица рассказала, что они не жили в частном доме и никогда не хотели этого. Но после приобретения она уверена, что это лучшее решение в их жизни.

Артистка рассказала в программе "Зірковий шлях", что домом занимались профессионалы. Но у супругов было два главных требования.

"Гостевая комната вместе с кухней, чтобы мы с друзьями могли встретиться, посмотреть что-то, поесть. Это было первое пожелание. Второе - моя гардеробная", - отметила Дорофеева.

Также пара предусмотрела детскую комнату в своем доме. Но она еще не готова.

"Мне кажется, что когда это произойдет, то все здесь переделаем в детскую", - сказала исполнительница.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Во время ремонта у нее с Дантесом не возникало споров, по заверениям самой певицы. При выборе украшений и аксессуаров для проживания супруги начали ссориться. Но Дорофеева отметила, что сейчас их отношения намного спокойнее.

"Мы стали еще ближе. Даже выясняем отношения уже совсем иначе. Да, мы можем покричать немного. Но все-таки годы и мудрость, наверное, приходят постепенно. Уже нет этого - я назло пойду в другую комнату ночевать, чтобы тебе было неприятно. Мы этим не занимаемся уже", - рассказала она.

Звезда назвала мать мужа святой свекровью. Осенью Дантес перевез ее из родного Харькова в столицу. Свекровь Дорофеевой живет в квартире неподалеку от сына и невестки: их разделяют 5 мин. на авто.

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"Ни разу в жизни ни одного упрека не было. Она потом говорит: "Ты видишь, какого я тебе мужчину отдала". То есть шутит. Она - святая свекровь. Даже с перебором в другую сторону. Она не позвонит лишний раз. Говорю: "А когда вы приедете?". Отвечает: "Хорошо, заеду", - призналась певица.

Украинская певица, тренер шоу "Голос страны" Надя Дорофеева поразила поклонников новым изысканным и соблазнительным образом. На снимке она позирует на полу в черном мини-платье и ярких синих босоножках на высоких каблуках. Волосы звезды собраны в аккуратную прическу. Кроме того, на фото трудно не обратить внимание на стройную фигуру Дорофеевой.