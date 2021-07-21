Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем

Телеведущий 36-летний Анатолий Анатолич стал отцом в третий раз. Его жена Юлия Бойко родила любимому сына.

Радостной новостью звезда поделился в Instagram. Также он рассекретил имя ребенка - Нил.

"Сегодня, 20 июля, в 13:13 с весом 4,06 килограмм и ростом 55 сантиметров у нас появился сын Нил. Красивый, хороший, предполагаю - умный и с хорошим чувством юмора. Я впервые присутствовал на родах, и это невероятно сложно, прекрасно, трудно, фантастически и еще куча других эпитетов. Юля, ты такая сильная. Я подозревал, но теперь знаю точно. О том, какая ты, я постоянно тебе напоминаю, а вот сегодня окончательно убедился еще и в этом. Спасибо партнерским родам", - подписал снимок Анатолич.

Супруги воспитывают двух дочерей - Алису и Лолиту. Впоследствии шоумен поделился фотографией, на которой появился вместе с младенцем. В посте обдумал отцовство.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Откровенно расскажу вам об отцовстве. Моего отца не стало когда мне было два с половиной. Он не был святым. Но он был моим отцом. По рассказам мамы, он пропал на какой-то период после моего рождения, и в роддом он приходил один раз и не в лучшем состоянии. Но где-то через год после моего появления он изменился, перестал употреблять и превратился в образцового отца семейства. Это продолжалось недолго. Он погиб в драке зимой 1986-го. Получил несколько ножевых ранений от друга детства, с которым в свое время занимались недобрыми делами. И спустя годы они выясняли отношения в таком виде. Поэтому я не помню отца. Я видел его только на фото. Воспоминания не остались в памяти. Как он выглядел, как говорил, был веселым или серьезным. Знаю, что он был душой компании, и все его любили. И еще он был популярен среди девушек. Ну хотя бы чем-то я в него", - поделился Анатолич.

Он добавил, что переживает, каким отцом будет для сына.

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"Конечно, я мечтаю пойти с ним на футбол или покататься на скейтах. Хочу ли я быть лучшим отцом, чем был мой? Спросил бы меня любой психолог. Нет, я не думаю об этом. Стараюсь не думать. Себя, как отца, я уже знаю. Я достойный отец, стараюсь им быть. Хочу, чтобы у Нила был папа, каким он будет гордиться и которого не надо вспоминать по фото", - отметил ведущий.

Украинский шоумен и ведущий Анатолий Анатолич в забавный способ рассказал иностранцам об Украине. Во время тура Голливудом водитель экскурсионного автобуса начал расспрашивать, откуда прибыл каждый турист. С родиной каждого связал собственные истории.