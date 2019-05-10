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пятница, 10 мая 2019 12:59

"Я из Чернобыля" - украинский шоумен шокировал иностранных туристов

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&quot;Я из Чернобыля&quot; - украинский шоумен шокировал иностранных туристов
Когда туристы отправились маршрутом, дорога вела мимо одного из крупнейших рекламных бордов в Лос Анджелесе Фото: instagram.com/p/BxRdEBCn6mU/?utm_source=ig_embed

Украинский шоумен и ведущий Анатолий Анатолич в забавный способ рассказал иностранцам об Украине. Недавно он путешествовал в США.

Во время тура Голливудом водитель экскурсионного автобуса начал расспрашивать, откуда прибыл каждый турист. С родиной каждого связал собственные истории, рассказал ведущий в своем Instagram.

"Откуда вы? Украина? А, ок", - я даже обиделся", - рассказал о такой сухой реакции гида Анатолич.

Когда туристы отправились маршрутом, дорога вела мимо одного из крупнейших рекламных бордов в Лос Анджелесе. На нем была видна огромная надпись "Чернобыль". Анонсировали новый американский сериал.

"Я радостно кричу, что вот же она! Это и есть Украина. Увидел испуганные глаза американцев и французских пенсионеров, и решил больше не кричать", - поделился курьезом шоумен.

Еще один ведущий Владимир Остапчук в комментарии к посту поделился шуткой, связанной с иностранцами и Чернобылем.

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Когда мы сели в автобус для тура по Голливуду, водитель познакомился со всеми. -Откуда вы? Мичиган. О, я там был. -Вы из Нью- Йорка? Я там прожил 15 лет. -А вы? Франция. Мой дед из Бордо. -Вы из Германии? (Дальше говорит что-то на немецком. Добрался к нам -Откуда вы? Украина? А, ок. Я даже обиделся. И тут мы едем мимо одного из самых больших рекламных бордов в Лос Анджелес. Я радостно кричу что вот же она! Это и есть Украина... Увидел испуганные глаза американцев и французских пенсионеров, и решил больше не кричать.

Публикация от Анатолій Анатоліч 📺 (@anatoliyanatolich)

"В алкогольном магазине в Торонто женщина попросила мое ID. Очень удивилась, что мне 34. И спросила "в чем секрет вашей молодости"? - "Чернобыль. Я из Украины", - пошутил мужчина.

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"Боятся. Значит, уважают! Но это не точно", "Ахаха, жаль, что нам особо нечем хорошим похвастаться. Хотя для меня Украина - это спортсмены", "Да уж, не самая лучшая презентация Украины! А 1 серия сериала очень достойная", "Передайте тем американцам, что то "Чорнобыль", а не "Чернобыль", - прокомментировали рассказ подписчики.

К годовщине Чернобыльской катастрофы американский канал HBO представляет мини-телесериал "Чернобыль", основанный на событиях трагедии 1986-го.

Сценарий 5-серийного сериала написал Крейг Мезин. Премьера запланирована на 6 мая, сообщает Голос Америки.

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