"Сразу лужа крови" - Тарас Цимбалюк пострадал на съемочной площадке

Украинскому актеру и экс-участнику проекта "Танцы со звездами" Тарасу Цимбалюку сломали нос во время съемок фильма.
В Instagram он сообщил, что врачи диагностировали у него закрытый перелом костей носа и наложили швы.
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"Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, закончен в половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы", - поделился актер.
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Актер Тарас Цимбалюк поделился деталями зимнего отпуска. Он вместе с невестой Тиной Антоненко, подругой и пиар-менеджером Анастасией отправился на отдых в Карпаты, где провел 4 дня.
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