"Сплошной секс" - 40-летняя Гайтана показала стройное тело в сети

Фото: @gaitanamusic

Украинская певица 40-летняя Гайтана поделилась с поклонниками соблазнительными снимками в купальнике.

Фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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Звезда зажгла стройные ножки в бассейне. Гайтана позировала в сплошном коричневом купальнике. Волосы певицы были распущены, на лице ни грамма макияжа.

Пользователи сети засыпали Гайтану комплиментами.

"Сплошной секс", "обожаю вас", "горячо", "прекрасно выглядите", - пишут они.

Певица Гайтана представила песню "Влюбленная". Своей новой композицией поздравила слушателей с Днем влюбленных.