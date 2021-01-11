Сообщили о состоянии онкобольной Анастасии Заворотнюк

Российская актриса 49-летняя Анастасия Заворотнюк, у которой подтвердилась глиобластома, до сих пор тяжело болеет. Поклонники все время интересуются состоянием ее здоровья.
Старшая дочь онкобольной актрисы Анна ответила на вопрос о состоянии матери в Instagram.
"Мать тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я надеюсь, что все победим", - написала Анна.
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Осенью 2019 года в средствах массовой информации сообщили о тяжелой болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк и ее госпитализацию. Она прекратила публиковать сообщения в социальных сетях. Заворотнюк лечили противоопухолевым препаратом нового формата.
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