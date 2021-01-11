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понедельник, 11 января 2021 10:56

Сообщили о состоянии онкобольной Анастасии Заворотнюк

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Сообщили о состоянии онкобольной Анастасии Заворотнюк
Старшая дочь онкобольной актрисы Анна ответила на вопрос о состоянии матери в Instagram. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса 49-летняя Анастасия Заворотнюк, у которой подтвердилась глиобластома, до сих пор тяжело болеет. Поклонники все время интересуются состоянием ее здоровья.

Старшая дочь онкобольной актрисы Анна ответила на вопрос о состоянии матери в Instagram.

"Мать тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я надеюсь, что все победим", - написала Анна.

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Осенью 2019 года в средствах массовой информации сообщили о тяжелой болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк и ее госпитализацию. Она прекратила публиковать сообщения в социальных сетях. Заворотнюк лечили противоопухолевым препаратом нового формата.

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