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понедельник, 29 ноября 2021 15:31

Солистка The Hardkiss очаровывает семейными кадрами из "райского места"
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Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием Бебко и сыном Даниилом отправились в семейный отпуск. Отдыхают в Соединенных Арабских Эмиратах.

Яркими фото певица делится в Instagram. Звездная семья наслаждается отдыхом: проводят время на пляже, посещают достопримечательности и общаются с верблюдами.

"Это действительно райское место. Как я счастлива, что мы имеем возможность наслаждаться этой красотой", - написала в одном из постов артистка.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием Бебком и сыном Даниилом отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах
Фото: instagram.com/the_hardkiss
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием Бебком и сыном Даниилом отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием Бебком и сыном Даниилом отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием Бебком и сыном Даниилом отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием Бебком и сыном Даниилом отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах

В комментариях фанаты восхищались снимками и семьей Саниной:

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"Даниил такой милый", "Прекрасная семья", "Юля, вы как кукла. Очень приятно на вас смотреть", "Какие фото. Райский отдых", "Такая красивая. Даже верблюд влюбился".

Солистка группы The Hardkiss 30-летняя Юлия Санина опубликовала солнечные фото с отпуска. Звезда восхитила сеть серией летних снимков. На одной из фотографий появилась вместе с мужем 37-летним Валерием Бебко. На другой – Санину в желтом бикини сфотографировали во время плавания. Также она показала, как любимый позировал с сыном Даниилом на больших каменных глыбах.

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