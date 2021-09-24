Фронтвумен The Hardkiss поделилась снимками "летних воспоминаний"

Солистка группы The Hardkiss 30-летняя Юлия Санина опубликовала солнечные фото из отпуска. Звезда захватила сеть серией летних снимков.
На одной из фотографий появилась вместе с мужем 37-летним Валерием Бебком. На другой – Санину в желтом бикини сфотографировали во время плавания. Также она показала, как любимый позировал с сыном Даниилом на каменных глыбах. Поделилась семейным архивом в Instagram.
"Летние воспоминания", – лаконично подписала звезда фото.
В комментариях под постом поклонники выразили восхищение яркими фотографиями.
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"Какие шикарные фото. Я бы не смогла их так долго прятать", "Так красиво", "Чудесные солнечные фото".
Продюсер группы The Hardkiss Валерий Бебко показал фотографии с их свадьбы с Юлией Санин. В этом году супруги празднует 10 годовщину брака. По этому случаю избранник певицы показал редкие архивные фото.
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