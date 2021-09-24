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пятница, 24 сентября 2021 19:05

Фронтвумен The Hardkiss поделилась снимками "летних воспоминаний"
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Солистка группы The Hardkiss 30-летняя Юлия Санина опубликовала солнечные фото из отпуска. Звезда захватила сеть серией летних снимков.

На одной из фотографий появилась вместе с мужем 37-летним Валерием Бебком. На другой – Санину в желтом бикини сфотографировали во время плавания. Также она показала, как любимый позировал с сыном Даниилом на каменных глыбах. Поделилась семейным архивом в Instagram.

"Летние воспоминания", – лаконично подписала звезда фото.

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина позирует с любимым и продюсером группы Валерием Бебком
Фото: instagram.com/the_hardkiss
Санина поделилась яркими архивными фото
Бебко позирует с сыном Даниилом
Санина поделилась яркими архивными фото
Санина поделилась яркими архивными фото

В комментариях под постом поклонники выразили восхищение яркими фотографиями.

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"Какие шикарные фото. Я бы не смогла их так долго прятать", "Так красиво", "Чудесные солнечные фото".

Продюсер группы The Hardkiss Валерий Бебко показал фотографии с их свадьбы с Юлией Санин. В этом году супруги празднует 10 годовщину брака. По этому случаю избранник певицы показал редкие архивные фото.

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