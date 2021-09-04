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суббота, 04 сентября 2021 12:11

Их мало кто видел: муж Юлии Саниной изложил архивные фото их свадьбы
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Фото со свадьбы Юлия Санина с мужем празднует 10 годовщину брака
Фото: instagram.com/val_bebko
Фото со свадьбы Юлия Санина с мужем празднует 10 годовщину брака
Фото со свадьбы Юлия Санина с мужем празднует 10 годовщину брака
Фото со свадьбы Юлия Санина с мужем празднует 10 годовщину брака
Фото со свадьбы Юлия Санина с мужем празднует 10 годовщину брака

Продюсер группы The Hardkiss Валерий Бебко показал фотографии с их свадьбы с Юлией Санин. В этом году супруги празднует 10 годовщину брака.

По этому случаю избранник певицы показал редкие архивные фото в Инстаграм.

"10 лет нашей семье! Юлька, люблю тебя to the moon and back", - написал режиссер.

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Со своей стороны, Санина также опубликовала сообщение в своем Instagram и нежно обратилась к избраннику.

"10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и вовсе не представляли, путешествие нас ждет! 10 лет назад мы ждали благословения сверху и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким скоротечным. Я очень тебя люблю! и нам хватит мудрости и сил сохранить это еще надолго ", - поделилась звезда.

Юлия Санина с мужем Валерием Бебко и сыном Даниилом приняла участие в чувственной фотосессии.

"Наша нежность", - лаконично подписала артистка фотографии.

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04
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