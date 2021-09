Их мало кто видел: муж Юлии Саниной изложил архивные фото их свадьбы

Фото: instagram.com/val_bebko

Продюсер группы The Hardkiss Валерий Бебко показал фотографии с их свадьбы с Юлией Санин. В этом году супруги празднует 10 годовщину брака.

По этому случаю избранник певицы показал редкие архивные фото в Инстаграм.

"10 лет нашей семье! Юлька, люблю тебя to the moon and back", - написал режиссер.

Со своей стороны, Санина также опубликовала сообщение в своем Instagram и нежно обратилась к избраннику.

"10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и вовсе не представляли, путешествие нас ждет! 10 лет назад мы ждали благословения сверху и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким скоротечным. Я очень тебя люблю! и нам хватит мудрости и сил сохранить это еще надолго ", - поделилась звезда.

Юлия Санина с мужем Валерием Бебко и сыном Даниилом приняла участие в чувственной фотосессии. "Наша нежность", - лаконично подписала артистка фотографии.