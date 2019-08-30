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пятница, 30 августа 2019 22:45

Софи Тернер прогулялась по городу без штанов
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Софи Тернер вместе с мужем, музыкантом Джо Джонасом. Фото: dailymail.co.uk
Софи Тернер стала известной после роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов". Фото: dailymail.co.uk
Музыкант Ник Джонас и актриса Прянка Чопра
На вечеринке также побывала модель Винни Харлоу

Голливудская актриса 23-летняя Софи Тернер устроила семейный вечер с мужем, музыкантом Джо Джонасом, 30 лет. Папарацци подловили супругов, когда они шли на вечеринку Ника Джонаса в Нью-Йорке по случаю запуска его собственного бренда текилы.

Звезда "Игры престолов" продемонстрировала длинные стройные ноги в сером пиджаке и коротких шортах, которых не было видно. Под верхней одеждой она имела белую футболку. Смелый образ Софи дополнила синими босоножками, в тон клеток на пиджаке. В руках держала сумку в виде футляра.

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Джо Джонас одел белые брюки и джинсовую куртку. Вскоре к Софи и Джо присоединился его брат Ник с женой Прянкою Чопра. Болливудская актриса выбрала для вечера белое платье-жакет с откровенным декольте.

  Музыкант Ник Джонас и актриса Прянка Чопра
Музыкант Ник Джонас и актриса Прянка Чопра

Недавно Софи Тернер вместе с мужем Джо Джонасом побывала на мюзикле в Бродвейском театре. Поклонники заметили, что на руке музыканта была татуировка с портретом собаки. Четвероногий любимец супругов породы Аляскинский кли-клай погиб во время несчастного случая.

Daily Mail
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30
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