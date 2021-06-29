Соблазнительные и заботливые: многодетные мамы, которые стали секс-символами

Фото: Instagram.com/angelinajolie_offiicial

Мировые красавицы поражают безупречным видом и сексуальностью. Кажется, на уход за собой они тратят все время. Но в действительности среди современных звезд есть женщины, которые воспитывают трех и более детей.

Кто из многодетных мам стал секс-символом, читайте в материале Gazeta.ua.

Американская актриса Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей. Причем одинаково любит и заботится как о родных, так и об усыновленных. После разрыва с Брэдом Питтом воспитанием детей занимается практически сама, но это не мешает Джоли держать себя в форме и идеально выглядеть.

Автор: Instagram.com/angelinajolie_offiicial Голливудская актриса Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей

Еще одна американская актриса Джессика Альба родила двух дочерей и сына. Однако беременности не испортили стройную фигуру актрисы. Джессика признается, что отказалась от изнурительных тренировок, но два-четыре раза в неделю занимается пилатесом в домашнем спортзале.

Автор: Instagram.com/jessicaalba Американская актриса Джессика Альба родила троих детей

Старшие сестры из семейства Кардашьян также многодетные мамы. Знойная красавица Кортни родила двух сыновей и дочь. Интересно, что разница между детьми только два года. Звезда считает правильным, чтобы у братьев и сестер была небольшая разница в возрасте. А еще она мечтает, чтобы у нее было столько же детей, как и у матери - шестеро.

Автор: Instagram.com/kourtneykardash Светская львица Кортни Кардашьян имеет троих детей и мечтает родить столько же

Младшая сестра Кортни, Ким Кардашьян, воспитывает четверых детей - старших родила сама, а двух младших суррогатная мать. Кстати, в этом году звезда развелась со своим третьим мужем, рэпером Канье Уэстом.

Автор: Instagram.com/kimkardashian Звезда реалити Ким Кардашьян воспитывает двух сыновей и двух дочерей

Чемпионка США по паддлбордингу, модель и блогер Джала Сью, своими горячими фотографиями будоражит воображение мужчин по всему миру. Трудно поверить, что обладательница соблазнительных форм родила четверых детей. Однако сама спортсменка признается, что именно дети являются источником ее энергии.

Автор: Instagram.com/fitnessmodelmom Чемпионка США по паддлбордингу Джала Сью родила четверых детей и именно они являются источником ее энергии

Среди украинских красавиц многодетной мамой является певица Анна Седокова. У звезды трое детей. Исполнительница утверждает, что поддерживать хорошую форму помогает интервальное голодание. Благодаря такому режиму питания Седокова избавилась от лишних килограммов после рождения третьего ребенка безболезненно.

Автор: Instagram.com/annasedokova Певица Анна Седокова имеет не только соблазнительную фигуру, но и троих детей

Самая популярная блогерша Украины София Стужук поражает подписчиков не только сексуальной фигурой, но и тем, что самостоятельно воспитывает троих детей. Стужук утверждает, что выглядит хорошо и везде успевает благодаря тому, что живет в гармонии с собой.

Автор: instagram.com/sofia_stuzhuk Блогер София Стужук имеет троих детей

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