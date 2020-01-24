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пятница, 24 января 2020 11:55

Соблазнительная талия и пышное декольте: Деми Роуз взбудоражила поклонников

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Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз на отдыхе позирует на пляже.

Девушка опубликовала в Instagram новое фото.

Автор: instagram.com/demirosemawby/
  Деми Роуз взбудоражила поклонников соблазнительной талией и пышным декольте
Деми Роуз взбудоражила поклонников соблазнительной талией и пышным декольте

Красавица - в красном бикини с рюшами на бюстгальтере и с завязками на плавках. Модель только что вышла из воды, и сразу ее сфотографировали. По телу еще катятся морские капли.

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Главный акцент на фотографии сделан на пышном декольте и тонкой талии Деми.

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Has anyone seen Mr Bond? Asking for a friend

Публикация от Demi Rose 🌹 (@demirosemawby)

Британская модель 24-летняя Деми Роуз поделилась своими воспоминаниями о лете в Instagram. Горячие фото она сделала на фестивале независимого искусства Burning Man, который проходил в конце августа в пустыне Блэк-Рок штата Невада.

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