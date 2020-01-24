Соблазнительная талия и пышное декольте: Деми Роуз взбудоражила поклонников

Британская ню-фотомодель 24-летняя Деми Роуз на отдыхе позирует на пляже.

Девушка опубликовала в Instagram новое фото.

Автор: instagram.com/demirosemawby/ Деми Роуз взбудоражила поклонников соблазнительной талией и пышным декольте

Красавица - в красном бикини с рюшами на бюстгальтере и с завязками на плавках. Модель только что вышла из воды, и сразу ее сфотографировали. По телу еще катятся морские капли.

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Главный акцент на фотографии сделан на пышном декольте и тонкой талии Деми.

Британская модель 24-летняя Деми Роуз поделилась своими воспоминаниями о лете в Instagram. Горячие фото она сделала на фестивале независимого искусства Burning Man, который проходил в конце августа в пустыне Блэк-Рок штата Невада.