Деми Роуз едва прикрыла грудь на жарком фестивале

Британская модель 24-летняя Деми Роуз поделилась своими воспоминаниями о лете в Instagram. Горячие фото она сделала на фестивале независимого искусства Burning Man, который проходил в конце августа в пустыне Блэк-Рок штата Невада.

На фотографии Деми позирует в золотистом костюме, который имитирует драгоценности. Ее пышную грудь прикрывает откровенный бюстгальтер. Восточный стиль знаменитости дополнила красная шаль.

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На другом фото девушка имеет современный образ. Свои соски Роуз прикрыла бюстгальтером в виде сердечек.

Американская актриса Мейтленд Уорд, которая перешла в порно-индустрию с фильмов Диснея, не прячась показывает себя в откровенных позах и белье. Фотографию в прозрачном комплекте белья звезда опубликовала в Instagram.