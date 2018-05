Соблазнительная Эшли Грэм потрясла фотографиями без фотошопа

Фото: Instagram

Модель plus-size Эшли Грэм поделилась фотографиями из рекламной кампании ее новой линейки купальников Swimsuits For All. Снимки опубликовала на странице в Instagram. Их особенностью является то, что фотографии были сделаны папарацци, и их не обрабатывали в фотошопе.

"Мне не стыдно за несколько шишек, синяков или целлюлит... И вы не должны стесняться", - подписала одно из фото Эшли. Своей кампанией модель продолжает пропагандировать бодипозитив и новое отношение к своему телу среди женщин.

"Разве уверенность в себе это плохо? Абсолютно нет", - добавила знаменитость.

Бренд Swimsuits for All был основан в 2005 году с целью создания купальников разных размеров, форм и для женщин всех возрастов. Он принадлежит компании FullBeauty Brands Inc., также владеющей Woman Within, Roaman's, Jessica London.

Недавно Эшли Грэм была замечена на пляже во время фотосессии в бикини. Компанию Эшли составил ее муж Джастин Ирвин. В определенный момент купальник подвел красавицу и рисковал взлететь с нее перед папарацци.