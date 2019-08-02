Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров

Ариана Гранде выпустила новый клип. Фото: searchnews.info

Американская певица Ариана Гранде намерена побить еще один музыкальный рекорд.

Звезда опубликовала на официальном YouTube-канале новый клип.

Через несколько часов после премьеры ролик набрал более 5 млн просмотров и около 1 млн "лайков".

Клип на песню Boyfriend Гранде создала в дуэте с группой Social House.

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Действия клипа происходят на вечеринке в роскошном особняке. Ариана выступила в роли ревнивой девушки, которая бросается в драку с конкурентками. Звезда флиртует с другими парнями, чтобы привлечь внимание любимого.

Фанаты Гранде пришли в восторг от нового клипа и непрестанно комментируют ролик.

"Я в восторге от того, какие разные треки выпускает Ариана", "Обожаю стиль Гранде", "Клип заставил меня улыбаться", "Ариана - это сплошное вдохновение", - пишут они.

Телеканал MTV опубликовал список претендентов на премию Video Music Awards-2019. Больше всего статуэток может получить певица Ариана Гранде.