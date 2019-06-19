Снежана и Сергей бабкины рассекретили имя новорожденного сына

Украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина и музыкант Сергей Бабкин рассекретили имя новорожденного сына, который появился на свет 18 июня.

Незадолго до родов, женщина поделилась, что ей приснился сон. В нем Бабкина увидела маленького мальчика, который вынырнул из воды.

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"Я спросила, как его зовут. Он ответил, что его имя Елисей. Я проснулась и сказала - у нас родится сын Елисей. Этот сон приснился мне 4 года назад", - вспоминала Снежана.

Мужчина Бабкиной присутствовал на родах. Он сам изъявил желание поддерживать жену.

"А как по-другому? Я считаю, что это не только женское дело. Каждый мужчина должен присутствовать на родах. Это очень большая помощь и поддержка женщине, даже если ее муж сидит в уголке", - прокомментировал Сергей.

Фото: kp.ua

18 июня в 9.52 утра Снежана Бабкина родила третьего ребенка - мальчика. Новорожденный появился на свет с весом 3 кг 250 граммов, его рост - 53 см. Рожала женщина в Киеве.