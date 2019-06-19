 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 990
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4023
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1359
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 270
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7497
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1890
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3699
Фото
Все фото
1
3
7
5
5
Снежана и Сергей бабкины рассекретили имя новорожденного сына
Снежана и Сергей бабкины рассекретили имя новорожденного сына
Сексапильная Седокова показала шикарный бюст
Сексапильная Седокова показала шикарный бюст
Жена Стэтхэма показала грудь в рубашке
Жена Стэтхэма показала грудь в рубашке
Фигуристая Деми Роуз показала изгибы в тесном бикини
Фигуристая Деми Роуз показала изгибы в тесном бикини
Едва прикрывало грудь: Эмили Ратаковски позировала на пляже в микро-бикини
Едва прикрывало грудь: Эмили Ратаковски позировала на пляже в микро-бикини
Видео
Все видео
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Поцелуи с игрушкой для взрослых и стриптиз: Каменских показала девичник
Поцелуи с игрушкой для взрослых и стриптиз: Каменских показала девичник
KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома
KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1944
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3132
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5445
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 450
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 10:56

Снежана и Сергей бабкины рассекретили имя новорожденного сына
1

  Комментировать

Украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина и музыкант Сергей Бабкин рассекретили имя новорожденного сына, который появился на свет 18 июня.

Незадолго до родов, женщина поделилась, что ей приснился сон. В нем Бабкина увидела маленького мальчика, который вынырнул из воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снежана Бабкина показала фото из роддома

"Я спросила, как его зовут. Он ответил, что его имя Елисей. Я проснулась и сказала - у нас родится сын Елисей. Этот сон приснился мне 4 года назад", - вспоминала Снежана.

Мужчина Бабкиной присутствовал на родах. Он сам изъявил желание поддерживать жену.

"А как по-другому? Я считаю, что это не только женское дело. Каждый мужчина должен присутствовать на родах. Это очень большая помощь и поддержка женщине, даже если ее муж сидит в уголке", - прокомментировал Сергей.

Сергей Бабкин держит на руках новорожденного сына
Фото: kp.ua

18 июня в 9.52 утра Снежана Бабкина родила третьего ребенка - мальчика. Новорожденный появился на свет с весом 3 кг 250 граммов, его рост - 53 см. Рожала женщина в Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Снежана и Сергей бабкины рассекретили имя новорожденного сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 92607
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 69629
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 53341
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 6 Просмотров: 33805
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 31304
Знаменитости
Сексапильная Седокова показала шикарный бюст
Сексапильная Седокова показала шикарный бюст
3
 Просмотров: 1773
Жена Стэтхэма показала грудь в рубашке
Жена Стэтхэма показала грудь в рубашке
7
 Просмотров: 5274
В экс-участника Metallica обнаружили раковую опухоль
В экс-участника Metallica обнаружили раковую опухоль Просмотров: 171
Фигуристая Деми Роуз показала изгибы в тесном бикини
Фигуристая Деми Роуз показала изгибы в тесном бикини
5
 Просмотров: 2763
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
26
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
24
У каких партий больше шансов попасть в Раду
15
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
11
Тимошенко срочно нужны выборы
6
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 35619
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua