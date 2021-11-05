 
Ексклюзивы
1/5
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 468
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3213
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 1062
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 513
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10143
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7281
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3267
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 333
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3258
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
11
6
5
10
СМИ рассекретили имя самого сексуального мужчины планеты
СМИ рассекретили имя самого сексуального мужчины планеты
&quot;Холостячка&quot; в нижнем белье, Майли Сайрус топлесс и Клум без трусов - что публикуют звезды в сети
"Холостячка" в нижнем белье, Майли Сайрус топлесс и Клум без трусов - что публикуют звезды в сети
14-летняя дочь Йовович впервые стала лицом модного бренда: эффектные кадры
14-летняя дочь Йовович впервые стала лицом модного бренда: эффектные кадры
Спутали с дочерью: Сумская показала фото 30-летней давности
Спутали с дочерью: Сумская показала фото 30-летней давности
Для обложки Playboy. Австралийская топ-модель прикрыла пышную грудь рюмками
Для обложки Playboy. Австралийская топ-модель прикрыла пышную грудь рюмками
Видео
Все видео
Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
Кароль в облегающем наряде ошарашила фанов роликом: "Сплошная пошлость"
Кароль в облегающем наряде ошарашила фанов роликом: "Сплошная пошлость"
Кого подвели поклонники в девятом эфире "Танців з зірками"
Кого подвели поклонники в девятом эфире "Танців з зірками"
В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню
В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню
Культовая группа ABBA ошарашила фанов заявлением
Культовая группа ABBA ошарашила фанов заявлением
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 6543
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 630
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 999
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6777
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4131
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 162
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
суббота, 06 ноября 2021 01:45

СМИ рассекретили имя самого сексуального мужчины планеты
5

  Комментировать

СМИ узнали, кто стал самым сексуальным мужчиной планеты в этом году. Каждый год издание People объявляет победителя и показывает его на новой обложке. Но не в этот раз.

В прошлом году звание получил американский актер Майкл Б. Джордан. Журнал объявит владельца престижного титула только на следующей неделе. Но инсайдеры сообщили изданию Page Six, что самым сексуальным мужчиной станет звезда киновселенной Marvel Крис Эванс. Голливудский актер приобрел известность благодаря роли в ленте "Капитан Америка".

Также отмечают, что Эванс должен был стать самым сексуальным мужчиной еще в прошлом году. Но актер случайно опубликовал интимную фотографию, чем спровоцировал скандал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская режиссер стала первой женщиной, победившей на UK Music Video Awards

Инсайдеры сообщили, что самым сексуальным мужчиной по версии People станет звезда киновселенной Marvel Крис Эванс
Фото: instagram.com/chrisevans
Инсайдеры сообщили, что самым сексуальным мужчиной по версии People станет звезда киновселенной Marvel Крис Эванс
Инсайдеры сообщили, что самым сексуальным мужчиной по версии People станет звезда киновселенной Marvel Крис Эванс
Инсайдеры сообщили, что самым сексуальным мужчиной по версии People станет звезда киновселенной Marvel Крис Эванс
Инсайдеры сообщили, что самым сексуальным мужчиной по версии People станет звезда киновселенной Marvel Крис Эванс

Актер, исполнитель роли супергероя Капитан Америка Крис Эванс удивил поклонников музыкальным талантом. Он продемонстрировал великолепную игру на фортепиано.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СМИ рассекретили имя самого сексуального мужчины планеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 23274
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 20179
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 5 Просмотров: 10404
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 7929
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление 1 Просмотров: 7121
Знаменитости
Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
Gremo выпустил песню, слова и мелодия к которой ему приснились
 Просмотров: 63
"Холостячка" в нижнем белье, Майли Сайрус топлесс и Клум без трусов - что публикуют звезды в сети
"Холостячка" в нижнем белье, Майли Сайрус топлесс и Клум без трусов - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 4059
14-летняя дочь Йовович впервые стала лицом модного бренда: эффектные кадры
14-летняя дочь Йовович впервые стала лицом модного бренда: эффектные кадры
6
 Просмотров: 2502
Украинская режиссер стала первой женщиной, победившей на UK Music Video Awards
Украинская режиссер стала первой женщиной, победившей на UK Music Video Awards Просмотров: 171
Спутали с дочерью: Сумская показала фото 30-летней давности
Спутали с дочерью: Сумская показала фото 30-летней давности
5
 Просмотров: 1539
Больше всего комментируют
5
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
2
Лаврские попы напали на журналистов
Голосов: 43813
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть