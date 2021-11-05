СМИ рассекретили имя самого сексуального мужчины планеты

СМИ узнали, кто стал самым сексуальным мужчиной планеты в этом году. Каждый год издание People объявляет победителя и показывает его на новой обложке. Но не в этот раз.

В прошлом году звание получил американский актер Майкл Б. Джордан. Журнал объявит владельца престижного титула только на следующей неделе. Но инсайдеры сообщили изданию Page Six, что самым сексуальным мужчиной станет звезда киновселенной Marvel Крис Эванс. Голливудский актер приобрел известность благодаря роли в ленте "Капитан Америка".

Также отмечают, что Эванс должен был стать самым сексуальным мужчиной еще в прошлом году. Но актер случайно опубликовал интимную фотографию, чем спровоцировал скандал.

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Фото: instagram.com/chrisevans

Актер, исполнитель роли супергероя Капитан Америка Крис Эванс удивил поклонников музыкальным талантом. Он продемонстрировал великолепную игру на фортепиано.