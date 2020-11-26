"Месник" Кріс Єванс приголомшив своїм талантом

Исполнитель роли супергероя Капитан Америка в киновселенной "Марвел" Крис Эванс. Фото: pinterest.com

Известный актер, исполнитель роли супергероя Капитан Америка Крис Эванс удивил поклонников музыкальным талантом.

Он продемонстрировал великолепную игру на фортепиано. Соответствующий видеоролик разместили в Instagram.

"Осталось ли в этом мире что-то, чего не может делать Крис Эванс?" - говорится в подписи под видео.

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Эванс исполнил композицию итальянского композитора Фабрицио Патерлини. Фанаты актера выразили свое восхищение в комментариях.

"Вау! Смотреть, как он играет ... украсил мой вечер", "Я всегда знал, что он так хорошо играет на пианино", "Мое сердце растаяло", "У тебя такой талант!" - пишут поклонники.

Кинокритики сформировали рейтинг величайших актеров XXI в. по версии The New York Times. Лидером рейтинга оказался 65-летний Дензел Вашингтон.