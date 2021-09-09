Скандального Моргенштерна впустят в Украину - СМИ узнали об "одном но"

Запрет в Украине действует на творчество Моргенштерна, а не въезд рэпера, заявил анонимный представитель СБУ.. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн, настоящее имя Алишер Валеев, сможет попасть в Украину.

Однако дать концерт артисту не позволят, пишет "КП в Украине", ссылаясь на анонимный источник в СБУ.

"Разрешение на продажу билетов на концерты дает Министерство культуры и информационной политики. Моргенштерн в черных списках. Если не лично, то его творчество. Для этого человека нет запрета на въезд в Украину, но его песни здесь не разрешены", - сообщил собеседник.

Пересечь госграницу певцу не дадут, если целью приезда он назовет концертные выступления, подытожил собеседник.

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29 апреля 2021 года Моргенштерна внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, чем сделали невозможным его въезд в Украину. Днями в продаже появились билеты на концерты Моргенштерна в Киеве, Запорожье и Харькове. В столице артист должен выступить 16 ноября во Дворце спорта. Ранее в интервью Дмитрию Гордону на слова ведущего "Крым - это территория Украины" и о российской агрессии Моргенштерн заявил: "Мне на это пох*й".