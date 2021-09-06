Российская рэп-исполнительница Инстасамка унизила зрителя на концерте в Киеве

Российская реперша Инстасамка выступила в Киеве. Без скандала не обошлось. Фото: скриншот с видео

В Киеве дала концерт скандальная российская рэп-исполнительница Инстасамка. Настоящее имя - Дарья Зотеева.

Во время выступления женщина обматерила и выгнала зрителя из-за того, что ей не понравился его внешний вид.

Видео инцидента появилось в Telegram "Киев Сейчас".

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На кадрах видно, что блогер прервала свое выступление и позвала охрану.

"Что такое? А можно охрану? Есть один человек в зале, который мне не нравится. Можно его вывести на**й? Вот ты, в панамке белой у****ной, проваливай отсюда", - сказала россиянка со сцены.

Аудитория начала поддерживать женщину и проскандировала несколько раз нецензурное слово. После этого зритель развернулся и вышел.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

Российская группа "Кино" хочет посетить Украину с концертом. Выступление запланировано 24 сентября в столичном Дворце спорта. Среди музыкантов - гитарист Юрий Каспарян. Он неоднократно выступал в оккупированном Россией Крыму.