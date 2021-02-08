"Скандальное" видео с Тиной Кароль попало в сеть

Премьера нового клипа состоится 12 февраля. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица и тренер шоу "Голос країни" 36-летняя Тина Кароль анонсировала выход новой песни под названием "Скандал".

Звезда опубликовала на странице в Instagram видео, на котором выгибается в сексуальном синем платье с глубоким декольте.

Кароль игриво позировала на камеру с голубой розой в руках. Образ дополнила ярким макияжем и стильной прической.

Премьера нового клипа состоится 12 февраля.

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Кароль не часто встречается с родственниками. Артистка откровенно призналась, что наведывается к родным только по большим праздникам.