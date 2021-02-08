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понедельник, 08 февраля 2021 07:27

Maruv показала горячие фото в нижнем белье
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Певица, композитор и автор песен 28-летняя Maruv, настоящее имя Анна Корсун, продолжает поражать поклонников откровенными фотографиями.

Звезда предстала в Іnstagram в необычном, но сексуальном образе.

Maruv удивила светлым цветом волос, позируя на камеру в эротическом корсете нюдового цвета и крошечных бежевых трусиках.

Фото: instagram.com/maruvofficial

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Недавно Maruv порадовала поклонников кадрами из отпуска. Звезда отдыхала в ОАЭ и решила сфотографироваться посреди пустыни на квадроцикле.

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