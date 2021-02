"Голос країни-2021": судьи не оценили выступление Ющенко

7 февраля на телеканале 1 + 1 в эфир вышел 3 выпуск нового сезона вокального талант-шоу "Голос країни-11". В прямом эфире зрителей ждало множество эффектных выступлений.

В 2021 году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, мультиартист Монатик, певец Олег Винник и певица Надя Дорофеева. На реалити пришла известная певица Мила Нитич, а также внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доминика. Однако судьи не оценили выступление 20-летней родственницы бывшего президента. Она выполнила известный хит группы KAZKA под названием "Плакала". В итоге ей не удалось развернуть кресла судей.

А первым участником третьего выпуска шоу стал Гордей Старух. Он исполнил народную рекрутскую песню "Дубе". В результате из судей к нему повернулась только Надя Дорофеева.

Вторым на сцену вышел Александр Беляк. Он исполнил песню "Break My Heart" певицы Dua Lipa. К парню повернулись все судьи, но он выбрал команду Monatik.

Также на легендарную сцену вышла известная певица Мила Нитич. Звезда исполнила песню "Look What I Found" певицы Lady Gaga. В итоге она выбрала команду Тины Кароль.

Итак дальше в шоу прошли:

-Тесленко Александр (команда Тины Кароль). Он исполнил песню "Apologize" группы One Republic;

-Анна Шерри (команда Олега Винника). Анна исполнила песню "Rock and Roll" группы Led Zeppelin;

-Евгения Фролова (команда Тины Кароль). На сцене "Голоса" она исполнила песню "Любовники" группы THE HARDKISS;

-Нейчев Сергей (команда Олега Винника). Он исполнил известную народную песню "Бархатцы";

-Сауле Жумамбекова (команда Тины Кароль). Она исполнила песню "Я все ещё люблю";

-Мария Рак (команда Монатика). Она исполнила песню "Queen of the night" певицы Уитни Хьюстон.