Шер, Cardi B и другие мировые звезды, поддержавшие Украину: "Путин – деспот, уничтожающий героев"

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник показалась в сети в вышиванке. Звезда сериала "Викинги" призвала поддержать Украину на фоне угрозы российского вторжения.

"Поддерживаю Украину", - подписала Винник.

В комментариях к посту подписчики пожелали Украине мира. Также актриса опубликовала еще один кадр, на котором предстала в вышитом наряде, в InstaStories.

Gazeta.ua собрала самые яркие посты мировых звезд, призывающих поддержать Украину.

Автор: коллаж Gazeta.ua Кто из мировых звезд поддержал Украину на фоне угрозы российского вторжения

Американский режиссер, продюсер и сценарист Роберт Уайд в Twitter показал снимки 9-летней давности из Киева, а в посте использовал хэштег #StandWithUkraine. Он показал фото, на которых запечатлены Киево-Печерская лавра, Софийский собор, улица Крещатик, дом Сироткина и Трапезный собор Антония и Феодосия Печерских.

"Я думал пойти туда, где происходит действие, но там очень тихо. Где все? #StandWithUkraine", - написал режиссер под снимком.

Американская исполнительница Шер прокомментировала ситуацию в Украине. Опубликовала пост в Twitter после брифинга президента США Джо Байдена, когда он объявил о первых санкциях, наложенных США на РФ.

"Почему Украина важна для США? Путин - деспот, уничтожающий героев, и, если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа станет маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят победить нас. И видят великолепную возможность. Они распространяют ненависть, рапзделение, слабость", - написала она.

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Английский предприниматель-миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Бренсон написал вторую статью, посвященную ситуации в сфере безопасности вокруг Украины. Подчеркнул, что момент острого кризиса – это плохая новость не только для Украины, а для каждой нации, стремящейся защитить свой суверенитет. Свою позицию изложил в статье под названием "Защита верховенства права".

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны оставлять в беде страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той самой страны, которая убедила ее сделать это", - отметил Бренсон, имея в виду Будапештский меморандум.

Основатель корпорации Virgin Group подчеркнул, что аннексия Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума.

"Несомненно, продолжение агрессии России против Украины демотивирует тех, кто раньше хотел сокращать запасы оружия, поскольку это говорит о том, что любое соглашение можно расторгнуть произвольно и в одностороннем порядке. Если говорить более фундаментально, то односторонний выход из международных договоров и вопиющее пренебрежение к ним указывают на настоящий кризис многосторонности. Многосторонние институты, давно созданные для поддержания мира и обеспечения устойчивого развития, больше не пользуются прежним уровнем поддержки и уважения. Во многих отношениях международное сотрудничество уступило место ограниченному национализму", - подчеркнул Бренсон.

Миллиардер убежден, что такое положение вещей создает угрозу для верховенства права.

"Угрозу, которую мир не видел со времен, когда произошла Вторая мировая война", - добавил он.

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Американскую рэпера ​​Cardi B попросили в Twitter высказать мнение об обострении ситуации в Украине.

"Хотелось бы, чтобы эти мировые лидеры перестали фантазировать о власти и действительно подумали о том, кто действительно страдает (граждане), кроме того весь мир находится в кризисе. Война, санкции, вторжение должны быть последним, о чем должны беспокоиться эти лидеры" , – поделилась она.

Один из подписчиков ответил на твит певицы комментарием: "Хорошо, а теперь верни Cardi ее телефон". Поэтому она записала видео, в котором настояла, что "ее телефон не взломан".

Фото: instagram.com/richardbranson

"На самом деле я хочу сказать многое, но я просто буду заниматься своим делом, потому что иногда мне кажется, что у меня такая большая платформа, что если я не буду говорить правильные вещи, меня могут убить. Но я на самом деле не на стороне НАТО, не на стороне России, я на стороне граждан, потому что, в конце концов, мир сейчас переживает кризис", - пояснила Cardi B.

Представители украинского шоу-бизнеса решили опубликовать патриотические посты по случаю праздника. 16 февраля в Украине впервые отмечают День единения. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля.