Будапештский меморандум: Украина обратилась в Совбез ООН

Консультации следует провести немедленно, заявил Кулеба. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил государствам-членам Совбеза Организации объединенных наций запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины", - заявил Кулеба.

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19 февраля на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский заявил о намерении созвать встречу гарантов Будапештского меморандума 1994 года.

Украина не получила гарантии безопасности, которые ей обещали в обмен на отказ от ядерного оружия, сказал Зеленский.

5 декабря 1994-го Украина, США, Россия и Великобритания заключили международное соглашение - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Через 19 лет после подписания Меморандума, в 2014-м Россия начала вооруженную агрессию против Украины и захватила часть ее территории.