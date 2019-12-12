Семья Заворотнюк опровергла ее паралич

 
Ексклюзивы
1/5
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 1827
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Просмотров: 5112
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1773
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 4410
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2115
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 783
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 567
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4455
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10323
Фото
Все фото
6
6
10
4
30
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
Эмма Уотсон снялась для &quot;эротического&quot; календаря
Эмма Уотсон снялась для "эротического" календаря
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
Видео
Все видео
Одиозный Панин спровоцировал скандал в самолете
Одиозный Панин спровоцировал скандал в самолете
Ким Кардашян впечатлила рождественскими украшениями
Ким Кардашян впечатлила рождественскими украшениями
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
"Фу, гадость" - Ани Лорак приехала покорять украинскую сцену
KAZKA выпустила новую песню
KAZKA выпустила новую песню
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1962
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10323
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2655
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2772
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6966
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 972
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
четверг, 12 декабря 2019 09:18

Семья Заворотнюк опровергла ее паралич

  Комментировать
Семья Заворотнюк опровергла ее паралич
Заворотнюк в реабилитационном учреждении в инвалидной коляске. Фото: www.rbc.ua

Российская пресса рассказала новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы борется с раком.

48-летнюю звезду частично парализовало, пишет Telegram канал Mash.

Родные Заворотнюк такое состояние актрисы отрицают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анастасия Заворотнюк может прожить до пяти лет

"Через опухоль в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сначала была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, обездвижена, уже не восстановится", - заявил источник.

Заворотнюк в реабилитационном учреждении в инвалидной коляске.

Родные Анастасии в Instagram разместили сообщение с зачеркнутыми красным заголовками о параличе. Но деталями о состоянии звезды они делиться, как и раньше, не стали.

Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Ее перестали мучить головные боли, от которых звезда мучилась последнее время.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семья Заворотнюк опровергла ее паралич». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Радиосвязь через океан изобрел итальянский физик

Назвали пол, который в большей опасности перед бронхиальной астмой

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 25364
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 22987
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 21277
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 12168
&quot;Не надо здесь кивать головой&quot; - Зеленский отчитал Лаврова
"Не надо здесь кивать головой" - Зеленский отчитал Лаврова 1 Просмотров: 9874
Знаменитости
Тарантино хочет снять продолжение "Убить Билла"
Тарантино хочет снять продолжение "Убить Билла" Просмотров: 243
Заворотнюк навсегда останется парализованной
Заворотнюк навсегда останется парализованной Просмотров: 2574
Дочь Мадонны обнажилась для провокационного перформанса
Дочь Мадонны обнажилась для провокационного перформанса Просмотров: 1701
Меловин рассказал об ориентации и покупку презервативов
Меловин рассказал об ориентации и покупку презервативов Просмотров: 2196
Настя Каменских показала интимное фото из ванной
Настя Каменских показала интимное фото из ванной Просмотров: 1881
Больше всего комментируют
7
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
4
Путин на саммите ходил в туалет в сопровождении 6 охранников
2
Сайт "Миротворец" закрывается
Голосов: 39154
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua