Семья Заворотнюк опровергла ее паралич

Заворотнюк в реабилитационном учреждении в инвалидной коляске. Фото: www.rbc.ua

Российская пресса рассказала новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы борется с раком.

48-летнюю звезду частично парализовало, пишет Telegram канал Mash.

Родные Заворотнюк такое состояние актрисы отрицают.

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"Через опухоль в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сначала была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, обездвижена, уже не восстановится", - заявил источник.

Заворотнюк в реабилитационном учреждении в инвалидной коляске.

Родные Анастасии в Instagram разместили сообщение с зачеркнутыми красным заголовками о параличе. Но деталями о состоянии звезды они делиться, как и раньше, не стали.

Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Ее перестали мучить головные боли, от которых звезда мучилась последнее время.