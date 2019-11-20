"Перестали мучить головные боли" - Заворотнюк внезапно пошла на поправку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк внезапно пошла на поправку. Фото: Today.ua

Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Ее перестали мучить головные боли, от которых звезда мучилась последнее время.

"Ранее Заворотнюк была лежачей больной, теперь же она ходит, нормально слышит и разговаривает", - рассказал друг фигуриста Петра Чернышева на условиях анонимности "Комсомольской правде".

"Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли мучили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше", - сказал друг фигуриста.

К артистки даже стали привозить годовалую дочь Милу.

"Опухоль удалось удачно удалить, не затронув здоровые клетки. У Заворотнюк появился хороший аппетит, но сейчас артистка придерживается специальной диеты-за того, что набрала вес. Также актрисе ставят специальные капельницы: у нее берут кровь, насыщают ее определенными лекарствами и элементами, после чего вводят ему обратно. Пока медики ожидают, как поведет себя организм Заворотнюк дальше", - сказал друг фигуриста.

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Если у Анастасии Заворотнюк вторичная глиобластомы, она сможет прожить до пяти лет. Врач отметил, что слышал от коллег - Анастасии смогли удалить опухоль, не задев здоровые ткани. Теперь ей показан курс генной терапии. Хорошим знаком является то, что по сообщению семьи Заворотнюк, и не находилась в коме, не имела изменений в сознании, паралича, потери памяти.