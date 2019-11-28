Селена Гомес набила себе татуировку, как у Джастина Бибера

Американская певица Селена Гомес сделала татуировку, которое очень похоже на рисунок, как у Джастина Бибера.

Фотография новой татуировки появилась на инстаграм странице Селены Гомес.

Автор: instagram.com/selenagomez Сторонники уверены, что татуировка Селены Гомес посвященное Джастину Биберу

На нескольких кадрах артистка показала, как готовилась к выступлению на American Music Awards. Певица впервые вышла на сцену масштабного шоу после лечения депрессии и панических атак. Для выступления она выбрала стильные платья. На одном из фото, Селена обнажила бедро и показала новое тату.

На нем руки сложены в молитве с четками. Сторонники убеждены - рисунок артистка посвятила Джастину Биберу.

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Автор: fanparty.ru Татуировка Джастина Бибера

Селена и Джастин познакомились в подростковом возрасте, в начале своих карьер в шоу-бизнесе. Пара долго не подтверждала слухи об отношениях до 2010 года. С тех пор журналисты не успевали за развитием отношений Селены Гомес и Джастина Бибера, ведь пара то объявляла о разрыве, то вновь была вместе. Окончательную крапкув отношениях поставил Джастин Бибер в 2018 году. Певец повренувся к своей бывшей девушке Хейли Болдуин. Селена после такой новости попала в психиатрическую больницу. В конце сентября 2019 Джастин и Хейли официально поженились, а Гомес после лечения начала восстанавливать свою карьеру. Сейчас певица готовит к выпуску новый альбом, в котором две композиции посвятила бывшему возлюбленному.