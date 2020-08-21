Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский проводит свой отдых с семьей на Сардинии.

Жена спортсмена Роксолана порадовала своих подписчиков в Instagram, выложив фотографию в купальнике.

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"Без фильтров", - подписала фото на английском.

"Невероятно красивая", "Стройная какая", "Прекрасная", - оценили фото в комментариях.

Роксана Малиновская - жена украинского футболиста Руслана Малиновского, который играет за итальянскую "Аталанту". Общаясь в Іnstagram, написала, что родным языком в их семье есть русский. Добавила, что не понимает, почему дочь Оливия должна заговорить на украинском.