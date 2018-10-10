Секс-символ получила звание лучшей артистки года

Вчера, 9 октября в Лос-Анджелесе состоялось вручение 46-й премии American Music Awards 2018. Торжественная церемония по вручению самой престижной музыкальной награды США прошла в Microsoft Theater.

Как сообщает сайт премии, главную награду вечера "Артист года" получила сексуальная певица Тейлор Свифт.

Секс-символ Америки получила еще три статуэтки в номинациях "Тур года", "Лучшая исполнительница в жанре поп / рок" и "Лучший альбом в жанре поп / рок".

Лучшим исполнителем в жанре поп / рок стал рэпер Post Malone.

Лучшей песней года в жанре поп / рок стал сингл Havana Камилы Кабельо и рэпера Young Thug. Клип на эту композицию получил награду "Лучшее видео года".

Кроме того, Камила Кабельо победила в номинации Дебютант года.

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Фото: theamas

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