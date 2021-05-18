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вторник, 18 мая 2021 07:33

Секс-символ ММА показала идеальные формы
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Секс-символ ММА 27-летняя Пейдж Ванзант, которую окрестили секс-символом промоушена через ее любовь к обнаженным фото, продемонстрировала идеальную фигуру.

Американка опубликовала в Instagram кадры, на которых она позировала перед камерой в миниатюрном купальнике и джинсовой куртке.

Секс-символ ММА 27-летняя Пейдж Ванзант продемонстрировала идеальную фигуру
Фото: instagram.com/paigevanzant
Секс-символ ММА 27-летняя Пейдж Ванзант продемонстрировала идеальную фигуру
Секс-символ ММА 27-летняя Пейдж Ванзант продемонстрировала идеальную фигуру

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Пользователи были в восторге от фигуры американки.

"Порно приближается", "Идеальная", "Буду смотреть каждый день", - пишут пользователи в сети в комментариях.

Пейдж Ванзант - одна из самых сексуальных женщин в MMA. Хотя Пейдж не слишком успешный боец, но при этом очень знаменита. Так на ее Instagram подписаны более 2,5 млн фолловеров. Такая популярность прежде всего обусловлена ​​невероятной сексуальностью. Также она ярко бьется - на ее поединки интересно смотреть.

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