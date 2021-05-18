Секс-символ ММА показала идеальные формы

Секс-символ ММА 27-летняя Пейдж Ванзант, которую окрестили секс-символом промоушена через ее любовь к обнаженным фото, продемонстрировала идеальную фигуру.
Американка опубликовала в Instagram кадры, на которых она позировала перед камерой в миниатюрном купальнике и джинсовой куртке.
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Пользователи были в восторге от фигуры американки.
"Порно приближается", "Идеальная", "Буду смотреть каждый день", - пишут пользователи в сети в комментариях.
Пейдж Ванзант - одна из самых сексуальных женщин в MMA. Хотя Пейдж не слишком успешный боец, но при этом очень знаменита. Так на ее Instagram подписаны более 2,5 млн фолловеров. Такая популярность прежде всего обусловлена невероятной сексуальностью. Также она ярко бьется - на ее поединки интересно смотреть.
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