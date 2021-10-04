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понедельник, 04 октября 2021 12:58

Саша Пустовит после скандального развода призналась, что увеличила грудь
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Блогер 26-летняя Александра Пустовит, в соцсетях Саша Бо, призналась, что увеличила размер груди.

Ее формы заметили подписчики и начали задавать вопросы об изменениях в теле. Пустовит призналась в InstaStories, что теперь обладательница "упругого третьего размера".

Блогер Александра Пустовит, которая в соцсетях подписана как Саша Бо, увеличила грудь
Фото: instagram.com/sashaabo
Блогер Александра Пустовит, которая в соцсетях подписана как Саша Бо, увеличила грудь
Такой была грудь блогера до операции
А так выглядит грудь после операции
Блогер Александра Пустовит, которая в соцсетях подписана как Саша Бо, увеличила грудь

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Женщина рассказала, что увеличила грудь месяц назад. Сразу об этом не говорили, потому что решила "не делать на этом шоу с провокациями и активностями". Операцию провел экс-муж исполнительницы Славы Каминской Эдгар.

Украинская блогер 26-летняя Саша Пустовит рассказала об абъюзивных отношениях с мужем Игорем Пустовитом. В соцсетях показывала идеальный брак.

Сейчас супруги разводятся. Проблема в отношениях началась после его токсического отношение к жене. Со стороны Игоря часто чувствовала психологическое давление и унижение.

Игорь Пустовит объяснил, что одной из причин развода с инста-инфлюэнсером является ее булимия. Также обвинил ее в постоянных оскорблениях и унижениях. Он опроверг, что желал жене смерти от рака желудка.

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Дата
04
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