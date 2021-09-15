"Желал сдохнуть от рака желудка" - блогер Саша Пустовит раскрыла всю правду об "идеальных" отношениях с мужем

Украинская блогер 26-летняя Саша Пустовит рассказала об абъюзивных отношениях с мужем Игорем Пустовитом. В соцсетях показывала идеальный брак.

Сейчас супруги разводятся. Проблема в отношениях началась после его токсического отношение к жене. Со стороны Игоря часто чувствовала психологическое давление и унижение, отметила она в интервью в программе "Экзамен с Машей Ефросининой".

Фото: @sashaabo

Во время первой беременности женщина болела туберкулезом закрытой формы. Пустовит заставлял жену сделать аборт.

"Сказал, чтобы я сделала аборт, потому что он не будет возить больного ребенка в Германию на лечение. Хотя врачи говорили: "все хорошо, это плацентарный барьер, ребенок родится здоровым. Если ты сейчас сделаешь аборт, умрешь. Потому что беременность - единственный механизм, который поддерживает сейчас жизнедеятельность организма", - рассказала Саша.

Блогер поделилась, что ее муж шантажирует. Он грозился раскрыть правду о ней, если не подпишет документы и не примет его условия развода. Пустовит обнародовала переписку с Игорем, в котором он требует, чтобы двое сыновей жили с ним. Также он хочет забрать дом и автомобиль.

Автор: скриншот с видео Переписка с шантажем от Игоря.

Женщина призналась, что страдала булимией во время первой беременности. Игорь шантажирует ее этим.

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"Это его фетиш - меня этим унижать и убивать. Я не заслужила этого. Я ему ничего плохого не сделала. Просто захотела уйти, мне было трудно. Во время приступов злости он даже желал мне "сдохнуть от рака желудка". Он знал, что это больная тема, и сама я справиться не могу", - поделилась она.

Мужчина уже посмотрел интервью Пустовит и обвинил ее во лжи.

"Любой детектор лжи сгорел бы от перегрузки, если бы он там был", - отреагировал он в InstaStories

В 2015 году Саша вышла замуж за инстаблогера и ютубера Игоря Пустовита. В 2016-м родила сына Даниила, а в 2018 году - Евгения. Женщина стала первым украиноязычным блогером с 1,9 млн подписчиков. В июне 2021-го Саша уже давала интервью в программе Маши Ефросининой. Тогда рассказывала об идеальной и счастливой жизни с мужем. Через два дня после интервью сообщила о разводе. Все шло к разводу уже долгое время, рассказывала Саша. Последней каплей стало то, что Игорь прочитал ее переписку с мамой и подругой, где она жалуется на психологическое давление с его стороны. Мужчина якобы долгое время морально унижал Сашу, пока в Instagram они создавали образ счастливой семьи.