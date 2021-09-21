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вторник, 21 сентября 2021 12:50

"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
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Игорь Пустовит и Саша Бо что с двумя сыновьями Даниилом и Евгением.
Фото: @sashaabo
Пара была вместа шесть лет. Аднако сейчас разводяться.
Саша Бо сообщила об унижении и токсическом отношении к себе, Игорь пытается это опровергнуть.
Игорь Пустовит и Саша Бо что с двумя сыновьями Даниилом и Евгением.
Игорь Пустовит с двумя сыновьями.

Украинский блогер Игорь Пустовит объяснил, что одной из причин развода с инста-инфлюэнсером 26-летней Сашей Пустовит, в соцсетях Саша Бо, является ее булимия. Также мужчина обвинил ее в постоянных оскорблениях и унижениях.

Он опроверг, что желал жене смерти от рака желудка в интервью "Слава+".

"Она в интервью Маше Ефросининой говорила, что я желал ей заработать рак желудка. Знаешь, как это было? Мне в комнате говорит: "Ты дно. Ты себе в этой жизни уже ни на что не заработаешь, а я себе заработаю еще на 20 домов и 20 салонов". Я ей в ответ говорю: "Ты себе рак желудка быстрее заработаешь, если не будешь лечиться". Вот так это было сказано", - заявил блогер.

Мужчина жаловался, что Саша его постоянно унижала. Она часто говорила, что у него "маленький член", сообщил Пустовит.

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"Она начала говорить мне это через два года. Я ее спрашиваю: "Ну ты же понимаешь, что он не уменьшился с момента, когда мы поженились?". Она сказала: "Я просто перестала тебя чувствовать, поэтому не хочу сейчас". Я в эти моменты хотел провалиться сквозь землю. А потом слышал это много раз", - отметил он.

Также блогер опроверг, что заставлял Сашу делать аборт. Женщина попала в больницу с туберкулёзом на втором месяце беременности. Тогда они обратились в институт генетики, чтобы узнать от врачей, стоит ли продолжать беременность, заверил Пустовит.

Украинская блогерша Саша Пустовит рассказала об абъюзивных отношениях с мужем Игорем Пустовитом. В соцсетях показывала идеальное супружество. Сейчас супруги разводятся. Проблема в отношениях началась после его токсического отношения к жене. Со стороны Игоря часто чувствовала психологическое давление и унижение.

2015 года Саша вышла замуж за инстаблогера и ютубера Игоря Пустовита. 2016-го родила сына Даниила, а в 2018 году - Евгения. Женщина стала первым украиноязычным блогером с 1,9 млн подписчиков.

В июне 2021-го Саша уже давала интервью в программе Маши Ефросининой. Тогда рассказывала об идеальной и счастливой жизни с мужем. Через два дня после интервью сообщила о разводе. Все шло к разводу уже длительное время, рассказывала Саша. Последней каплей стало то, что Игорь прочитал ее переписку с матерью и подругой, где она жалуется на психологическое давление с его стороны. Мужчина якобы долго морально унижал Сашу, пока в Instagram они создавали образ счастливой семьи.

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