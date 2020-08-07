Шарлиз Терон – 45. Самые лучшие роли обольстительной актрисы

Предлагаем вспомнить выдающиеся роли Шарлиз Терон, благодаря которым она стала мировой знаменитостью. Фото: Instagram

7 августа известная актриса Шарлиз Терон отмечает 45-летие. Голливудская актриса, обладательница премии "Оскар" и модель южноамериканского происхождения покорила сердца миллионов зрителей.

Однако в детстве Шарлиз пришлось нелегко. В 6 лет начала заниматься балетом. А в 13 ее отправили в школу-интернат. 15-летняя Терон стала свидетелем смерти отца-алкоголика: мать девочки была вынуждена застрелить его в целях самообороны. Против Герды Терон - мамы Шарлиз - полиция не выдвинула обвинения.

Юная Шарлиз победила на нескольких конкурсах красоты. Но она мечтала стать балериной. Поступила в хореографическое училище в Нью-Йорке. В свободное от учебы время работала моделью. Но травма колена в 19 лет разрушила планы Терон.

По настоянию матери отправилась в Голливуд, где и началась ее актерская карьера. Известность пришла к ней в 1990-х.

Предлагаем вспомнить выдающиеся роли Шарлиз Терон, благодаря которым она стала мировой знаменитостью.

"Адвокат дьявола" (1997)

"Могучий Джо Янг" (1998)

"Правила виноделов" (1999)

"Сладкий ноябрь" (2001)

"Монстр" (2003)