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понедельник, 06 декабря 2021 15:27

Санта Димопулос в томной позе раскрыла, какие процедуры красоты делала
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Бывшая участница группы "ВИА Гра" 34-летняя Санта Димопулос призналась фанатам, что никогда не экономила на себе. В частности, в уходе за телом и лицом.

В Instagram певица опубликовала пикантное фото, на котором томно выпятила упругие ягодицы. В посте под фото звезда призналась, что накануне новогодних праздников прошла "полный техосмотр". Почти все процедуры она делала во сне – под седацией.

"А зачем вам что-то делать, у вас и так все хорошо" – читаю часто в директе и слышу от знакомых. Во-первых, выныриваем из недр идеальных картинок Instagram и осознаем, что здесь никто (почти никто) не выставит то, что эстетически не очень. Так же мы понимаем, что бывают разные периоды (вкусная еда и несколько килограммов – и неровности кожи имеют место быть даже у супермоделей)", – поделилась Димопулос.

Исполнительница отметила, что сейчас серьезно занимается здоровьем.

"На себе не экономлю и выбираю лучшее. И шучу, что сегодня прошла полное ТО перед Новым Годом", - написала звезда.

Певица Санта Димопулос поделилась, какие сделала процедуры красоты
Фото: instagram.com/santadimopulos
Певица Санта Димопулос поделилась, какие сделала процедуры красоты
Певица Санта Димопулос поделилась, какие сделала процедуры красоты
Певица Санта Димопулос поделилась, какие сделала процедуры красоты
Певица Санта Димопулос поделилась, какие сделала процедуры красоты

Также она перечислила, что уже сделала из процедур красоты. В список, в частности, вошли повторный Morpheus (радиочастотный лифтинг. - Gazeta.ua) на все зоны (лицо, шея, руки, живот, внутренняя часть бедра, колени, ягодицы) и экзозом для волос.

"Забор дермальных фибробластов (забор клеток, банкирование и хранение). Также Radiesse колен, локтей. Это уникальный препарат, в основе которого находится гидроксиапатит кальция. Его действие основано на заполнении проблемных участков и стимуляции синтеза клетками собственного коллагена. Еще лазер V Beam (глаза, колени) и полимолочная кислота (живот, ягодицы)", - перечислила Димопулос.

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Также она удалила татуировку и шрам над губой.

Певица Санта Димопулос решила вспомнить отдых на Мальдивских островах и показать жаркое фото. Экс-участница "ВИА Гры" на фотографии позирует в красном бикини на фоне океана. Димопулос повернулась спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы.

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Дата
06
декабря

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