Санта Димопулос в томной позе раскрыла, какие процедуры красоты делала

Бывшая участница группы "ВИА Гра" 34-летняя Санта Димопулос призналась фанатам, что никогда не экономила на себе. В частности, в уходе за телом и лицом.

В Instagram певица опубликовала пикантное фото, на котором томно выпятила упругие ягодицы. В посте под фото звезда призналась, что накануне новогодних праздников прошла "полный техосмотр". Почти все процедуры она делала во сне – под седацией.

"А зачем вам что-то делать, у вас и так все хорошо" – читаю часто в директе и слышу от знакомых. Во-первых, выныриваем из недр идеальных картинок Instagram и осознаем, что здесь никто (почти никто) не выставит то, что эстетически не очень. Так же мы понимаем, что бывают разные периоды (вкусная еда и несколько килограммов – и неровности кожи имеют место быть даже у супермоделей)", – поделилась Димопулос.

Исполнительница отметила, что сейчас серьезно занимается здоровьем.

"На себе не экономлю и выбираю лучшее. И шучу, что сегодня прошла полное ТО перед Новым Годом", - написала звезда.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Также она перечислила, что уже сделала из процедур красоты. В список, в частности, вошли повторный Morpheus (радиочастотный лифтинг. - Gazeta.ua) на все зоны (лицо, шея, руки, живот, внутренняя часть бедра, колени, ягодицы) и экзозом для волос.

"Забор дермальных фибробластов (забор клеток, банкирование и хранение). Также Radiesse колен, локтей. Это уникальный препарат, в основе которого находится гидроксиапатит кальция. Его действие основано на заполнении проблемных участков и стимуляции синтеза клетками собственного коллагена. Еще лазер V Beam (глаза, колени) и полимолочная кислота (живот, ягодицы)", - перечислила Димопулос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астафьева рассекретила, как "фигачит" ради уверенности в себе

Также она удалила татуировку и шрам над губой.

Певица Санта Димопулос решила вспомнить отдых на Мальдивских островах и показать жаркое фото. Экс-участница "ВИА Гры" на фотографии позирует в красном бикини на фоне океана. Димопулос повернулась спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы.