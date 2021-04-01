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четверг, 01 апреля 2021 10:15

Не могу сидеть на диете - экс-участница "ВИА Гры" очаровала аппетитными ягодицами в бикини
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Певица 33-летняя Санта Димопулос решила вспомнить отдых на Мальдивских островах и показать жаркое фото.

Экс-участница "ВИА Гры" на фотографии, опубликованной в Instagram, позирует в красном бикини на фоне океана. Димопулос повернулась спиной к камере, щеголяя пышными ягодицами.

В посте победительница "Танців з зірками - 14" обдумала нюансы своего похудения.

Димопулос показала архивный снимок с отдыха
Фото: instagram.com/santadimopulos
Димопулос показала архивный снимок с отдыха
Димопулос показала архивный снимок с отдыха
Димопулос показала архивный снимок с отдыха
Димопулос показала архивный снимок с отдыха

"Я не могу сидеть на диете. С прошлой недели в Stories я проводила эксперимент: поиск идеального диетического рациона (надо похудеть на 6 килограммов) и сервиса доставки такого рациона для себя. Эксперимент частично провалился. Диеты и строгие ограничения на мне не работают. За неделю похудела на 1,5 килограмма, и в последующие 4 дня (когда ввела углеводы) - поправилась на 2,5 килограмма. Начала я с кето-диеты", - написала Димопулос.

Артистка поделилась деталями кето-диеты и отметила, что такой вариант ей не подходит.

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"Обращаю ваше внимание, что любая диета - это стресс для организма. Поэтому, приняв решение кардинально менять рацион в любую сторону, я еще раз напоминаю вам о необходимости консультации со специалистом. По своим ощущениям могу сказать, что кето - не совсем мое. Сбалансированное, правильное, низкоуглеводне питание - наше все", - добавила она.

Украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками - 14" Санта Димопулос поделилась новым пикантным снимком с отдыха на Мальдивах. На фотографии она позирует в красном раздельном купальнике, лежа у океана. Димопулос вернулась к камере спиной и показала сочные ягодицы.

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