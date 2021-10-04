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понедельник, 04 октября 2021 15:21

"Самая заветная мечта - иметь ребенка" - Руслана намекнула на пополнение в семье
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Артистка 48-летняя Руслана Лыжичко заинтересовала фанов заявлением. Звезда вызвала ажиотаж, дав повод для подозрений относительно беременности первенцем.

Победительница песенного конкурса Евровидение-2004 появилась в образе Мавки в шоу "Маскарад", где и заинтриговала поклонников.

"Вы думали, что знаете меня. Но, вероятно, не знали, что, снимая эту маску, Мавка готовит свой секрет и сюрприз. У меня есть Лукаш, но он никогда в жизни меня еще не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что самая заветная мечта Мавки - иметь ребенка", - сказала Руслана.

Звездные детективы начали приветствовать певицу. Исполнительница Ирина Билык сразу же спросила, возьмет ли Руслана ее крестной.

Певица Руслана намекнула на свою беременность
Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko
В декабре Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов отметили серебряную свадьбу
Певица Руслана намекнула на свою беременность
Руслана в шоу "Маскарад" появилась в образе Мавки
Певица Руслана намекнула на свою беременность

"Я хочу попросить Иру и Машу (Ефросинину. - Gazeta.ua) тоже, потому что Машка тоже к этому прикладывалась", - ответила женщина.

Действительно ли Руслана беременна, узнавали ведущие в программе "Сніданок з 1+1".

"Это не интрига. Это крик и зов души. Я говорила это сознательно. Конечно, это интимные вещи, которые мы с Сашей (мужем певицы. - Gazeta.ua) хотим держать не для кадра", - отметила она.

Исполнительница отметила, что многие знают, как она жертвовала собой и личной жизнью.

"Все знали и на Майдане, и везде, когда я много выкладывалась на концертах. Знали, что отдавая такую ​​энергетику, девушке будет трудно аккумулировать силы и забеременеть. Есть физиология и теория "ложись, ешь, спи, отдыхай, задирай ноги, ничего не делай" - это было не для меня. Поэтому я знала, что иду на определенные жертвы", - добавила Руслана.

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Певица обратилась к женщинам, которые откладывают рождение детей, и подчеркнула, что "нет ничего сильнее, чем дать жизнь".

В конце декабря певица Руслана Лыжичко и муж и продюсер Александр Ксенофонтов отметили серебряную свадьбу. Звезда неоднократно рассказывала журналистам, что планирует стать матерью-героиней и от чего ей стоит отказаться ради материнства. Победительница песенного конкурса Евровидение-2004 отметила недавно, что темы о детях под запретом для СМИ. Два года назад певица крестила дочь продюсера Павла Грицака и написала для крестницы колыбельную "Ходить сон".

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