 
Ексклюзивы
1/5
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 819
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1413
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 270
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2142
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 22257
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 234
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 540
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 144
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4770
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 945
Фото
Все фото
8
6
7
10
16
&quot;Люблю так, что на глаза не вижу&quot; - как звездные пары празднуют годовщины брака
"Люблю так, что на глаза не вижу" - как звездные пары празднуют годовщины брака
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Точная копия Мэрилин Монро живет в ее доме
Точная копия Мэрилин Монро живет в ее доме
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Видео
Все видео
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Почему плакала Дорофеева и магия жертвы буллинга: как прошел эфир "Голоса страны"
Почему плакала Дорофеева и магия жертвы буллинга: как прошел эфир "Голоса страны"
"Нравятся эксперименты". Пивоваров выпустил сингл французской
"Нравятся эксперименты". Пивоваров выпустил сингл французской
Alyona Alyona нацепила на голову бюстгальтер, чтобы повеселить фанов
Alyona Alyona нацепила на голову бюстгальтер, чтобы повеселить фанов
Киевский рэпер с нигерийскими корнями представил мини-альбом
Киевский рэпер с нигерийскими корнями представил мини-альбом
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3024
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 540
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1386
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 486
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
31 января 2021
Просмотров: 504
Знати своє місце
– Якщо не можете навчити його музики, знайдемо іншого викладача, – каже Дмитро. Забрав сина з гуртка, де вчився грати на барабанах. ...
понедельник, 01 февраля 2021 13:25

"Люблю так, что на глаза не вижу" - как звездные пары празднуют годовщины брака
8

  Комментировать

Телеведущая Татьяна Терехова и Иван Литвин праздновали 7-ю годовщину брака
Фото: Instagram.com
Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов отметили серебряную свадьбу
Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов отметили серебряную свадьбу
По случаю годовщины брака Сергей Притула признался жене в любви
По случаю годовщины брака Сергей Притула признался жене в любви

Вчера продюсер Алена Мозговая и ее муж, певец Дэвид Аксельрод отметили 6-ю годовщину брака. Об этом женщина сообщила своих подписчиков в Instagram.
"6 лет назад мы сказали "да"! Было также снежно и прохладно, я держала простой букет белых, невероятно ароматных тюльпанов, а Дэвид держал меня. Было скользко, в животе Соля буцкала меня ногами и будто говорила: "Эй, я здесь, я с вами. Скоро встретимся!" Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от традиционного поцелуя после подписи не отказались", - вспомнила продюсер.

Как отмечают годовщины брака другие звездные пары, подготовила Gazeta.ua.

На днях 7-ю годовщину со дня брака праздновали дочь скандального депутата Андрея Деркача, телеведущая Татьяна Терехова, и сын политика Владимира Литвина Иван. По случаю праздника Татьяна опубликовала несколько романтических фотографий. Этим и поздравила мужа с праздником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сам пью, сам гуляю: 5 звезд, живущих без пары

В конце декабря певица Руслана Лыжичко и ее муж, продюсер Александр Ксенофонтов отметили серебряную свадьбу.

"25 лет взлетели, как мгновение. Любовь действительно может быть неземная", - написала Руслана в Instagram и опубликовала черно-белые снимки со дня свадьбы.

На фотографиях Руслана и Александр обмениваются кольцами. Молодожены не устраивали шумного празднования и были одеты в повседневную одежду.

30 августа украинский шоумен Сергей Притула и продюсер Екатерина Сопельник отметили 5-ю годовщину свадьбы. По этому случаю телеведущий подытожил общие достижения за годы семейной жизни. Среди достижений Притулы 600 концертов по всему миру и около 300 эфиров телепрограмм на 3 каналах. А еще шоумен набрал 5 кг и поседел на бороде.

Четверо детей, 4 собаки и столько смеха!

"С каждым годом ты становишься красивее и мудрее! И еще тебе идет материнство! Мне остается мелочь: делать все, чтобы тебе было не стыдно со мной "выйти в люди". И я стараюсь! Поздравляю нас с первой "5-леткой". Люблю так, что на глаза не вижу", - написал Сергей Притула на своей странице в Facebook.

Прошлым летом отпраздновали 21-летие брака Дэвид и Виктория Бекхэм. Дизайнер поделилась чувственным признанием в Instagram.

"С годовщиной, любимый! Не могу поверить, что прошел уже 21 год с тех пор, как мы сказали друг другу "да". Четверо детей, 4 собаки, столько смеха! И я люблю тебя все больше с каждым днем", - написала Виктория.

Дэвид в свою очередь вспомнил, как впервые увидел Викторию:

"Около 23 лет назад я сидел в комнате с Гарри Невиллом, а девочки-перчинки выступали по телевизору. Я повернулся к нему и сказал: "О, мне нравится та, в обтягивающем черном комбинезоне". Кто бы мог подумать, что столько лет спустя мы отпразднуем 21 год нашего брака и будем родителями 4 самых красивых и прекрасных детей. Спасибо, с годовщиной. Я люблю тебя", - признался футболист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Был уверен, что платит много алиментов: 5 скандальных звездных разводов

20 ноября прошлого года королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп сегодня отметили 73-ю годовщину брака. По этому поводу на официальной странице монаршей семьи в Instagram опубликовали их совместное фото.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Люблю так, что на глаза не вижу" - как звездные пары празднуют годовщины брака». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

Над словарем работали более 40 лет

В Лондоне выступили в защиту Украины

Власти распорядились вывезти зерно из сел

Самое читаемое
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
6
 Просмотров: 20781
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 17542
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 14247
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
5
 Просмотров: 8820
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 7371
Знаменитости
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
 Просмотров: 45
Кейт Миддлтон удивила первым в истории британской монархии селфи
Кейт Миддлтон удивила первым в истории британской монархии селфи Просмотров: 297
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
6
 Просмотров: 2430
Точная копия Мэрилин Монро живет в ее доме
Точная копия Мэрилин Монро живет в ее доме
7
 Просмотров: 1719
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 14310
Больше всего комментируют
9
России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри
2
Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда
2
Вакцина против Covid-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
Голосов: 42380
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть