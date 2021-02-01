"Люблю так, что на глаза не вижу" - как звездные пары празднуют годовщины брака

Фото: Instagram.com

Вчера продюсер Алена Мозговая и ее муж, певец Дэвид Аксельрод отметили 6-ю годовщину брака. Об этом женщина сообщила своих подписчиков в Instagram.

"6 лет назад мы сказали "да"! Было также снежно и прохладно, я держала простой букет белых, невероятно ароматных тюльпанов, а Дэвид держал меня. Было скользко, в животе Соля буцкала меня ногами и будто говорила: "Эй, я здесь, я с вами. Скоро встретимся!" Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от традиционного поцелуя после подписи не отказались", - вспомнила продюсер.

Как отмечают годовщины брака другие звездные пары, подготовила Gazeta.ua.

На днях 7-ю годовщину со дня брака праздновали дочь скандального депутата Андрея Деркача, телеведущая Татьяна Терехова, и сын политика Владимира Литвина Иван. По случаю праздника Татьяна опубликовала несколько романтических фотографий. Этим и поздравила мужа с праздником.

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В конце декабря певица Руслана Лыжичко и ее муж, продюсер Александр Ксенофонтов отметили серебряную свадьбу.

"25 лет взлетели, как мгновение. Любовь действительно может быть неземная", - написала Руслана в Instagram и опубликовала черно-белые снимки со дня свадьбы.

На фотографиях Руслана и Александр обмениваются кольцами. Молодожены не устраивали шумного празднования и были одеты в повседневную одежду.

30 августа украинский шоумен Сергей Притула и продюсер Екатерина Сопельник отметили 5-ю годовщину свадьбы. По этому случаю телеведущий подытожил общие достижения за годы семейной жизни. Среди достижений Притулы 600 концертов по всему миру и около 300 эфиров телепрограмм на 3 каналах. А еще шоумен набрал 5 кг и поседел на бороде.

Четверо детей, 4 собаки и столько смеха!

"С каждым годом ты становишься красивее и мудрее! И еще тебе идет материнство! Мне остается мелочь: делать все, чтобы тебе было не стыдно со мной "выйти в люди". И я стараюсь! Поздравляю нас с первой "5-леткой". Люблю так, что на глаза не вижу", - написал Сергей Притула на своей странице в Facebook.

Прошлым летом отпраздновали 21-летие брака Дэвид и Виктория Бекхэм. Дизайнер поделилась чувственным признанием в Instagram.

"С годовщиной, любимый! Не могу поверить, что прошел уже 21 год с тех пор, как мы сказали друг другу "да". Четверо детей, 4 собаки, столько смеха! И я люблю тебя все больше с каждым днем", - написала Виктория.

Дэвид в свою очередь вспомнил, как впервые увидел Викторию:

"Около 23 лет назад я сидел в комнате с Гарри Невиллом, а девочки-перчинки выступали по телевизору. Я повернулся к нему и сказал: "О, мне нравится та, в обтягивающем черном комбинезоне". Кто бы мог подумать, что столько лет спустя мы отпразднуем 21 год нашего брака и будем родителями 4 самых красивых и прекрасных детей. Спасибо, с годовщиной. Я люблю тебя", - признался футболист.

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20 ноября прошлого года королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп сегодня отметили 73-ю годовщину брака. По этому поводу на официальной странице монаршей семьи в Instagram опубликовали их совместное фото.