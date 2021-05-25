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вторник, 25 мая 2021 16:50

Писанка и Энистон: звезды старше 40 лет, у которых до сих пор нету детей
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Актриса и ведущая 55-летняя Руслана Писанка призналась, почему у нее с мужем Игорем Исаковым нет детей.

Звезда поделилась подробностями семейной жизни в программе "ЖВЛ". Она рассказала, что познакомилась с будущим мужем в интернете в 2009 году. Почему у супругов до сих пор нет детей, призналась в программе.

"Мы решили, что не будем заниматься этим вопросом. Потому что немного поздно уже начинать. Тем более, что у Игоря есть сын. Он, кстати, некоторое время жил с нами. Сейчас он живет в Черкассах. Мне кажется, с детьми или складывается, или нет", - сказала Писанка.

Gazeta.ua рассказывает, у кого еще из знаменитостей нет детей.

Американская актриса греческого происхождения 52-летняя Дженнифер Энистон достигла высот в карьере. Относительно того, почему звезда не имеет детей, ходят слухи: кто-то говорит, что она еще не встретила нужного мужчину, другие, что лечится от бесплодия. Сама же Энистон утверждает, что счастлива и без детей.

"Мне не нравится давление, которое люди совершают на меня как на женщину, утверждая, что я провалилась, так как не имею потомства. Не думаю, что это справедливо. Я предпочитаю посвящать все свое время работе. И, как мне кажется, рождение и воспитание ребенка - это самая тяжелая, самая главная работа в жизни. Поэтому она заслуживает не меньше времени, чем моя нынешняя карьера", - отмечала в одном из интервью актриса.

Актриса и ведущая Руслана Писанка не имеет детей с мужем Игорем Исаака
Фото: instagram.com/pisankaruslana
Американская актриса Дженнифер Энистон утверждает, что счастлива и без детей
Певица Наталья Могилевская дважды выходила замуж, но ее разводы закончились без пополнения в семьях
Артистка Руслана Лыжичко неоднократно рассказывала журналистам, что планирует стать матерью-героиней
Американская фотомодель, танцовщица и актриса Дита фон Тиз считает, что дети должны рождаться только в тех семьях, в которых к материнству готовы

Певица 45-летняя Наталья Могилевская дважды выходила замуж. Ее разводы закончились без пополнения в семьях. Исполнительница уверяла, что все же хочет родить ребенка, а также взять детей из приюта. 2017 года Могилевская открыла школу талантов и постоянно проводит ученикам мастер-классы.

Американская фотомодель, танцовщица и актриса 48-летняя Дита фон Тиз считает, что дети должны рождаться только в тех семьях, в которых к материнству готовы. В одном из интервью королева бурлеска называла две причины, почему до сих пор нет детей: всепоглощающую любовь к работе и страх за фигуру.

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Артистка 48-летняя Руслана Лыжичко неоднократно рассказывала журналистам, что планирует стать матерью-героиней и от чего ей стоит отказаться ради материнства. Победительница песенного конкурса Евровидение-2004 отметила недавно, что темы о детях под запретом для СМИ. Два года назад певица крестила дочь продюсера Павла Грицака и написала для крестницы колыбельную "Ходить сон".

Известная телеведущая Руслана Писанка показала дом, в котором живет вместе со своим мужем, и рассказала о своей семейной жизни. Писанка решила вернуться на телевидение после десятилетней паузы. Накануне своего возвращения она пригласила в гости журналистов, показала им свой загородный дом и познакомила с мужем.

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