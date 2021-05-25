Писанка поделилась секретами семейной жизни

Писанка впервые показала свой дом. Фото: lifestyle.24tv.ua

Известная телеведущая Руслана Писанка показала дом, в котором живет вместе со своим мужем, и рассказала о своей семейной жизни.

Руслана Писанка решила вернуться на телевидение после десятилетней паузы. Накануне своего возвращения она пригласила в гости журналистов, показала им свой загородный дом и познакомила с мужем, рассказали в программе "ЖЗЛ".

Игорь Исаков познакомился с Русланой Писанкой в ​​2009 году. Актриса и телеведущая тогда осталась без работы. Она призналась, что на тот момент была в долгах и жила за счет своих родителей, которые получали пенсию.

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Писанка рассказала, что проводила много времени в социальных сетях, где знакомилась с мужчинами, но почти все они оказывались горе-поклонниками. Она уже хотела удалять свою страницу, но ей написал еще один кавалер. Сначала она ответила довольно резко, но через некоторое время оставила свой номер телефона и согласилась встретиться.

Через год пара начала вести разговоры о совместном проживании и свадьбе. И через некоторое время Игорь сделал предложение своей возлюбленной. Свадьбу сыграли в загородном доме, где проживают Руслана и Игорь. Однако, на тот момент, там еще ничего не было и дом находился в стадии строительства. Такое место пара выбрала, чтобы избежать огласки, и информация о свадьбе Русланы попала в СМИ только через несколько месяцев.

Игорь помог Руслане Писанке достроить загородный дом и полностью изменил ее обычную жизнь. Она призналась, что сначала терялась каждое утро от вопроса мужа о том, какие у них планы, поскольку привыкла быть всегда и везде одна. Сейчас они пытаются все делать вместе.

У своего дома они посадили свой небольшой огород и Руслана Писанка стала использовать зелень со своего огорода для приготовления пищи.

Пара несколько лет назад участвовала в шоу, где они смогли похудеть на 80 кг. Однако Руслана призналась, что не готова к таким экспериментам и ей нравится быть такой, какая она есть.

"Я такая, какая я есть. Не нужно из меня делать то, кем я не являюсь", - говорит Писанка.

Резкое похудение привело к ухудшению здоровья Русланы и ее мужа. Игорь серьезно слег. Он перенес коронавирус и очень долго восстанавливался.

Общих детей у пары нет, и они договорились не переживать по этому поводу. У Игоря есть взрослый сын, с которым у Русланы сложились прекрасные отношения.

Согласно генетическим исследованиям "ДНК: Портрет Нации" у Русланы Писанки и Алены Винницкой есть общий женский предок, скорее всего еврейской национальности.