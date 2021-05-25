Писанка поделилась секретами семейной жизни

 
Ексклюзивы
1/5
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 234
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 198
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 567
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 774
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 423
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1440
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 900
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2493
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 792
Фото
Все фото
4
5
7
8
5
Лишила покоя: &quot;девушка Бонда&quot; соблазнительно позировала топлесс
Лишила покоя: "девушка Бонда" соблазнительно позировала топлесс
&quot;Полна энергии&quot; Ризатдинова поразила спортивной фигурой в бикини
"Полна энергии" Ризатдинова поразила спортивной фигурой в бикини
Клипы украинской певицы используют для обучения в школах и вузах
Клипы украинской певицы используют для обучения в школах и вузах
&quot;Моменты любви&quot; - Потап и Каменских поделились романтическими фото со свадьбы
"Моменты любви" - Потап и Каменских поделились романтическими фото со свадьбы
Приходько продемонстрировала фигуру после родов и обдумала бодипозитив
Приходько продемонстрировала фигуру после родов и обдумала бодипозитив
Видео
Все видео
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
С Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек: Marvel выпустила первый тизер "Вечных"
С Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек: Marvel выпустила первый тизер "Вечных"
Deep-pop певица показала фэшн-новеллу посреди пустыни
Deep-pop певица показала фэшн-новеллу посреди пустыни
Близнецы 40 лет не знали друг о друге
Близнецы 40 лет не знали друг о друге
Евровидение-2021: солист группы Måneskin пройдет тест на наркотики
Евровидение-2021: солист группы Måneskin пройдет тест на наркотики
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1557
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 297
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 369
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 801
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 09:24

Писанка поделилась секретами семейной жизни

  Комментировать
Писанка поделилась секретами семейной жизни
Писанка впервые показала свой дом. Фото: lifestyle.24tv.ua

Известная телеведущая Руслана Писанка показала дом, в котором живет вместе со своим мужем, и рассказала о своей семейной жизни.

Руслана Писанка решила вернуться на телевидение после десятилетней паузы. Накануне своего возвращения она пригласила в гости журналистов, показала им свой загородный дом и познакомила с мужем, рассказали в программе "ЖЗЛ".

Игорь Исаков познакомился с Русланой Писанкой в ​​2009 году. Актриса и телеведущая тогда осталась без работы. Она призналась, что на тот момент была в долгах и жила за счет своих родителей, которые получали пенсию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руслана Писанка сбросила 42 кг за 8 месяцев

Писанка рассказала, что проводила много времени в социальных сетях, где знакомилась с мужчинами, но почти все они оказывались горе-поклонниками. Она уже хотела удалять свою страницу, но ей написал еще один кавалер. Сначала она ответила довольно резко, но через некоторое время оставила свой номер телефона и согласилась встретиться.

Через год пара начала вести разговоры о совместном проживании и свадьбе. И через некоторое время Игорь сделал предложение своей возлюбленной. Свадьбу сыграли в загородном доме, где проживают Руслана и Игорь. Однако, на тот момент, там еще ничего не было и дом находился в стадии строительства. Такое место пара выбрала, чтобы избежать огласки, и информация о свадьбе Русланы попала в СМИ только через несколько месяцев.

Игорь помог Руслане Писанке достроить загородный дом и полностью изменил ее обычную жизнь. Она призналась, что сначала терялась каждое утро от вопроса мужа о том, какие у них планы, поскольку привыкла быть всегда и везде одна. Сейчас они пытаются все делать вместе.

У своего дома они посадили свой небольшой огород и Руслана Писанка стала использовать зелень со своего огорода для приготовления пищи.

Пара несколько лет назад участвовала в шоу, где они смогли похудеть на 80 кг. Однако Руслана призналась, что не готова к таким экспериментам и ей нравится быть такой, какая она есть.

"Я такая, какая я есть. Не нужно из меня делать то, кем я не являюсь", - говорит Писанка.

Резкое похудение привело к ухудшению здоровья Русланы и ее мужа. Игорь серьезно слег. Он перенес коронавирус и очень долго восстанавливался.

Общих детей у пары нет, и они договорились не переживать по этому поводу. У Игоря есть взрослый сын, с которым у Русланы сложились прекрасные отношения.

Согласно генетическим исследованиям "ДНК: Портрет Нации" у Русланы Писанки и Алены Винницкой есть общий женский предок, скорее всего еврейской национальности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Писанка поделилась секретами семейной жизни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Суд оправдал убийцу украинского политика

Писателя Оскара Уайльда осудили за гомосексуализм

В авиакатастрофе погибли почти 300 человек

Разрушили Запорожскую Сечь

В коммунистической стране сняли запрет на произведения Шекспира

Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты

Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера

Треть населения планеты страдает болезнями щитовидки

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 13446
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10728
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 9009
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 6633
Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат
Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат Просмотров: 5148
Знаменитости
Кевина Спейси впервые после секс-скандала пригласили сняться в фильме
Кевина Спейси впервые после секс-скандала пригласили сняться в фильме Просмотров: 90
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
 Просмотров: 342
Победитель Евровидения сдал тест на наркотики. Каковы результаты
Победитель Евровидения сдал тест на наркотики. Каковы результаты 1 Просмотров: 1116
Лишила покоя: "девушка Бонда" соблазнительно позировала топлесс
Лишила покоя: "девушка Бонда" соблазнительно позировала топлесс
4
 Просмотров: 1629
С Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек: Marvel выпустила первый тизер "Вечных"
С Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек: Marvel выпустила первый тизер "Вечных"
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
4
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
Голосов: 43078
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть