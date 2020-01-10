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пятница, 10 января 2020 22:31

Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6

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23-летняя американка Лана Роудс стала самой популярной порноактрисой 2019 года. Фото: Instagram
23-летняя американка Лана Роудс стала самой популярной порноактрисой 2019 года. Фото: Instagram
23-летняя американка Лана Роудс стала самой популярной порноактрисой 2019 года. Фото: Instagram
23-летняя американка Лана Роудс стала самой популярной порноактрисой 2019 года. Фото: Instagram
23-летняя американка Лана Роудс стала самой популярной порноактрисой 2019 года. Фото: Instagram

Популярная американская порнозвезда Лана Роудс рассказала, какого парня хотела бы видеть рядом с собой.

Лана призналась, что ей надоело быть одинокой и она надеется, что скоро найдет свою любовь. Об этом пишет The Hook со ссылкой на Q&A video.

Прежде всего, Лана отмечает, что ей не нужен мужчина, который будет ее удерживать. Потому что она сама зарабатывает деньги и способна себя обеспечить. Во-вторых, порнозвезда верит в мгновенную вспышку и химию. Для нее важно естественное влечение.

"Ты можешь быть самым горячим парнем в мире, но если меня к тебе не тянет, я не буду беспокоиться", - отмечает актриса.

А еще Лана хотела бы вместе смеяться.

"Для меня очень важно иметь похожее чувство юмора", - отметила она.

Последнее, что важно для будущего парня Ланы - чтобы он не использовал ее. Ни из-за денег, ни через порнославу. Избранник девушки должен иметь к ней искренние чувства. И хотя секса в жизни Ланы предостаточно, в отношениях для нее он также важен.

"Я хочу иметь рядом того, с кем смогу быть собой, кому нравиться мое чувство юмора, кто будет мне лучшим другом и с кем у меня будет хороший секс", - отметила Роудс.

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"Я надеюсь, что мой человек скоро появится, потому что мне надоело быть одинокой", - добавила она.

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I don't understand how some ppl find pleasure in being whipped, Spank me and I'll rip your fucking nips off bro. That escalated quickly 🙈

Публикация от Lana Rhoades (@lanarhoades)

23-летнюю американку Лану Роудс назвали самой популярной порноактрисой по версии премии Pornhub Awards 2019.

Родилась в 1996 году в штате Иллинойс в семье фермера. С детства интересовалась футболом и 8 лет занималась спортивной гимнастикой, была черлидером.

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Дата
10
января

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