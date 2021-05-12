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среда, 12 мая 2021 23:46

Самая популярная блогер позировала в бикини и посоветовала говорить "нет"
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Блогер и многодетная мама София Стужук посоветовала как говорить "нет"
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
Блогер и многодетная мама София Стужук посоветовала как говорить "нет"
Блогер и многодетная мама София Стужук посоветовала как говорить "нет"
Блогер и многодетная мама София Стужук посоветовала как говорить "нет"
Блогер и многодетная мама София Стужук посоветовала как говорить "нет"

Самая популярная блогера Украины и многодетная мама 25-летняя София Стужук поучила своих подписчиков в Instagram любить себя. При этом опубликовала фото, на которых позирует в черном бикини на балконе в Голливуде.

Прежде всего блогера посоветовала своим поклонникам научиться говорить "Нет".

"Перестаньте выполнять просьбы или поручения людей, если вам не хочется их выполнять и если это не является работой, за которую вы получаете деньги. Да и в работе важно бы знать себе цену. Если вам не внапряг - не вопрос, делайте. Не хотите - отказывайте без угрызения совести. Вы имеете на это право ", - подчеркнула София.

Также женщина посоветовала выбрасывать ненужные вам вещи.

"Освободите свое энергетическое пространство: избавьтесь от хлама в доме, выбросьте или отдайте все старые вещи, которые не носите и не будете носить, отпишитесь от лишних страниц в Instagram, удалите старые контакты. Заблокируйте бывших, в конце концов".

Еще одним важным пунктом в умении любить есть себя вещи, которые приносят удовольствие. ⠀

"Начните ухаживать за собой. С малого и чего угодно, что доставляет удовольствие: массажи, процедуры, йога, зал, пробежки, контрастный душ", - отметила Стужук.

"Выпишите список того, что вы любите и что приносит вам удовольствие - и попробуйте чуть больше добавить этого в свою жизнь. И список того, что вам приносит дискомфорт - и постарайтесь это максимально минимизировать".

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Блогер посоветовала совершенствоваться и заниматься самообразованием.

"Никогда не говорите о себе плохо, даже в шутку. С благодарностью принимайте комплименты, не ища подвоха. Старайтесь делать каждый день небольшой шаг на пути к тому, чтобы стать лучше. Уделите внимание себе, послушайте новую лекцию, почитайте интересную статью или начните новую книгу ".

"Не старайтесь заслуживать ничью любовь", - призвала София.

Больше месяца назад украинская блогер 25-летняя София Стужук сделала операцию по увеличению груди. А недавно расхвалила результат и даже показала его на своей странице в Instagram.

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