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среда, 20 января 2021 07:23

Самая молодая миллиардерша эффектно позировала в минибикини у бассейна
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Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими снимками, на которых продемонстрировала пышные формы.

Откровенные фото у бассейна Дженнер опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/kyliejenner

Звезда реалити позирует в крошечном бикини, выставив напоказ округлые ягодицы.

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В 2015 году Кайли Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию продали за 30 секунд. В 2018 году ее доход оценивался в $900 млн. Женщина успешно развивала и свой Instagram-аккаунт. За рекламу, размещенную на странице Кайли, рекламодателю придется заплатить около $1 млн.

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